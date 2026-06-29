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केबिन में बुलाकर गंदी हरकत करते थे, पटना कॉलेज के HOD के खिलाफ थाने में युवती की शिकायत; PhD कराने का झांसा

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
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पटना कॉलेज के विभागाध्यक्ष पर एक युवती के सनसनीखेज आरोपों से खलबली मच गई है। युवती का आरोप है कि काउंसलर के पद पर काम करने के दौरान उसका कई बार यौन शोषण किया गया है। इन आरोपों के संबंध में थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है।

केबिन में बुलाकर गंदी हरकत करते थे, पटना कॉलेज के HOD के खिलाफ थाने में युवती की शिकायत; PhD कराने का झांसा

पटना कॉलेज के HOD यानी विभागाध्यक्ष पर एक युवती ने संगीन आरोप लगाए हैं। यौन प्रताड़ना से संबंधित यह शिकायत अब पटना के थाने तक जा पहुंची है। हालांकि, इस मामले में विभागाध्यक्ष की तरफ से भी केस दर्ज कराया गया है। दरअसल पटना कॉलेज की रिसर्च स्कॉलर और पूर्व स्कॉलर ने एक विभागाध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पूर्व स्कॉलर का आरोप है कि एचओडी ने केबिन में बुलाकर उनसे गंदी हरकत की है। इस मामले में उन्होंने पटना के पीरबहोर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है।

आरोप है कि पीएचडी और नौकरी का प्रलोभन देकर चैंबर में शारीरिक छेड़छाड़ की गई। इसका विरोध करने पर करियर बर्बाद कर देने की धमकी भी दी गई। शिकायत दर्ज होने के बाद थानेदार राजकुमार सिंह ने बताया कि विभागाध्यक्ष भी युवती के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं। इन आरोपों की छानबीन की जा रही है।युवती का यह भी आरोप है कि विभागाध्यक्ष उसके पहनावे पर भी अश्लील टिप्पणियां किया करते थे। युवती ने शारीरिक और मानसिक तौर से प्रताड़ित करने का आरोप एचओडी पर लगाया है। बहरहाल पुलिस दोनों ही तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत की गहरी पड़ताल में जुटी हुई है।

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बताया जा रहा है कि महिला साल 2024 से सितंबर 2025 तक पटना कॉलेज में काउंसलर के पद पर कार्यरत थीं। आरोप है कि इस दौरान विभाागाध्यक्ष ने उनका शारीरिक उत्पीड़न किया। महिला का कहना है कि उन्हें कार्यालय के अलावा घर से भी काम करने को मजबूर किया गया। उनसे निजी बायोडाटा और कॉलेज पदाधिकारियों के पत्र और टाइम-टेबल बनवाने के नाम पर उन्हें बार-बार परेशान किया गया। महिला का दावा है कि इस बात की शिकायत उन्होंने पटना कॉलेज की आंतरिक शिकयत समिति में भी की थी लेकिन उनकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में कॉलेज के अधिकारी विभागाध्यक्ष का साथ दे रहे हैं।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन आरोपों पर विभागाध्यक्ष की तरफ से सफाई भी दी गई है। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि युवती द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं। विभागाध्यक्ष का दावा है कि युवती उनसे शादी रचाना चाहती थी लेकिन जब उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया तब उसने उनपर यौन शोषण का निराधार आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि युवती पहले भी कई लोगों पर इस तरह के आरोप लगा चुकी है। यह भी कहा गया है कि युवती फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रही थी। इस बात का पता चलने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया था।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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