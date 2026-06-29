केबिन में बुलाकर गंदी हरकत करते थे, पटना कॉलेज के HOD के खिलाफ थाने में युवती की शिकायत; PhD कराने का झांसा

पटना कॉलेज के विभागाध्यक्ष पर एक युवती के सनसनीखेज आरोपों से खलबली मच गई है। युवती का आरोप है कि काउंसलर के पद पर काम करने के दौरान उसका कई बार यौन शोषण किया गया है। इन आरोपों के संबंध में थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है।

पटना कॉलेज के HOD यानी विभागाध्यक्ष पर एक युवती ने संगीन आरोप लगाए हैं। यौन प्रताड़ना से संबंधित यह शिकायत अब पटना के थाने तक जा पहुंची है। हालांकि, इस मामले में विभागाध्यक्ष की तरफ से भी केस दर्ज कराया गया है। दरअसल पटना कॉलेज की रिसर्च स्कॉलर और पूर्व स्कॉलर ने एक विभागाध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पूर्व स्कॉलर का आरोप है कि एचओडी ने केबिन में बुलाकर उनसे गंदी हरकत की है। इस मामले में उन्होंने पटना के पीरबहोर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है।

आरोप है कि पीएचडी और नौकरी का प्रलोभन देकर चैंबर में शारीरिक छेड़छाड़ की गई। इसका विरोध करने पर करियर बर्बाद कर देने की धमकी भी दी गई। शिकायत दर्ज होने के बाद थानेदार राजकुमार सिंह ने बताया कि विभागाध्यक्ष भी युवती के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं। इन आरोपों की छानबीन की जा रही है।युवती का यह भी आरोप है कि विभागाध्यक्ष उसके पहनावे पर भी अश्लील टिप्पणियां किया करते थे। युवती ने शारीरिक और मानसिक तौर से प्रताड़ित करने का आरोप एचओडी पर लगाया है। बहरहाल पुलिस दोनों ही तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत की गहरी पड़ताल में जुटी हुई है।

बताया जा रहा है कि महिला साल 2024 से सितंबर 2025 तक पटना कॉलेज में काउंसलर के पद पर कार्यरत थीं। आरोप है कि इस दौरान विभाागाध्यक्ष ने उनका शारीरिक उत्पीड़न किया। महिला का कहना है कि उन्हें कार्यालय के अलावा घर से भी काम करने को मजबूर किया गया। उनसे निजी बायोडाटा और कॉलेज पदाधिकारियों के पत्र और टाइम-टेबल बनवाने के नाम पर उन्हें बार-बार परेशान किया गया। महिला का दावा है कि इस बात की शिकायत उन्होंने पटना कॉलेज की आंतरिक शिकयत समिति में भी की थी लेकिन उनकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में कॉलेज के अधिकारी विभागाध्यक्ष का साथ दे रहे हैं।