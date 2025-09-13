Patna coaching operator caught in fraud of 2 crores 45 lakh Haryana Police raided and arrested him पटना का कोचिंग संचालक 2.45 करोड़ की ठगी में धराया, हरियाणा पुलिस ने छापा मारकर दबोचा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPatna coaching operator caught in fraud of 2 crores 45 lakh Haryana Police raided and arrested him

पटना का कोचिंग संचालक 2.45 करोड़ की ठगी में धराया, हरियाणा पुलिस ने छापा मारकर दबोचा

पटना के कोचिंग संचालक संजय सिंह को हरियाणा पुलिस ने 2.45 करोड़ की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ रोहतक में ठगी का मामला दर्ज है। आरोपी ने बताया कि अपने कोचिंग संस्थान के लिए बनाए गए ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में ठगी से कमाए पैसे मंगवाए थे।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 13 Sep 2025 05:42 PM
share Share
Follow Us on
पटना का कोचिंग संचालक 2.45 करोड़ की ठगी में धराया, हरियाणा पुलिस ने छापा मारकर दबोचा

पटना के पीबहोर थाना इलाके में हरियाणा पुलिस ने छापा मारकर प्लेटफॉर्म कोचिंग संचालक को 2.45 करोड़ की साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की धरपकड़ के लिए हरियाणा से पुलिस पटना पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक कोचिंग संचालक संजय सिंह के साइबर ठगी गैंग से जुड़े होने का आरोप है। जो डिजिटल अरेस्ट के नाम ठगता था

ठगी का मामला संजय सिंह के खिलाफ हरियाणा के रोहतक में दर्ज हुआ था। पूछताछ में संजय ने गिरोह के मुख्य सरगना के बारे में भी खुलासा किया है, जो बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस अब कोर्ट की प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर हरियाणा ले जाएगी। पुलिस को आरोपी के मोबाइल से कई संदिग्ध नंबर और डिजिटल सबूत भी मिले हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल भी उसकी ठगी को बयां कर रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार के साइबर फ्रॉड के राजस्थान के आधार ऑपरेटरों से जुड़े तार; EOU की रिपोर्ट
ये भी पढ़ें:10 लाख जीमेल आईडी, विदेशी नागरिकों के कागजात;बिहार में अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड
ये भी पढ़ें:125 यूनिट फ्री बिजली साइबर फ्रॉड का नया टूल, ऐसे मैसेज से सावधान रहें

गिरफ्तार संचालक ने अपने कोचिंग संस्थान के लिए बनाए गए ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में ठगी से कमाए पैसे मंगवाए थे। आरोपी ने कबूला है कि वे ड़ गए। उन्होंने बताया कि उनका काम सिर्फ ठगी से आए पैसे मंगाने का था। फिलहाल पुलिस साइबर ठगी के इस गैंग के तार कहां-कहां तक फैले हैं, इसकी तलाश में जुट गई है।