पटना का कोचिंग संचालक 2.45 करोड़ की ठगी में धराया, हरियाणा पुलिस ने छापा मारकर दबोचा

पटना के कोचिंग संचालक संजय सिंह को हरियाणा पुलिस ने 2.45 करोड़ की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ रोहतक में ठगी का मामला दर्ज है। आरोपी ने बताया कि अपने कोचिंग संस्थान के लिए बनाए गए ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में ठगी से कमाए पैसे मंगवाए थे।

पटना के पीबहोर थाना इलाके में हरियाणा पुलिस ने छापा मारकर प्लेटफॉर्म कोचिंग संचालक को 2.45 करोड़ की साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की धरपकड़ के लिए हरियाणा से पुलिस पटना पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक कोचिंग संचालक संजय सिंह के साइबर ठगी गैंग से जुड़े होने का आरोप है। जो डिजिटल अरेस्ट के नाम ठगता था

ठगी का मामला संजय सिंह के खिलाफ हरियाणा के रोहतक में दर्ज हुआ था। पूछताछ में संजय ने गिरोह के मुख्य सरगना के बारे में भी खुलासा किया है, जो बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस अब कोर्ट की प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर हरियाणा ले जाएगी। पुलिस को आरोपी के मोबाइल से कई संदिग्ध नंबर और डिजिटल सबूत भी मिले हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल भी उसकी ठगी को बयां कर रही है।