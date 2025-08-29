Patna Civil Court bomb threat judges lawyers left work and went out पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जज और वकील काम छोड़कर बाहर निकले, Bihar Hindi News - Hindustan
पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जज और वकील काम छोड़कर बाहर निकले

पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। जज और वकील अचानक काम छोड़कर अदालत से बाहर निकल गए। पुलिस कोर्ट परिसर की तलाशी ले रही है।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 29 Aug 2025 01:13 PM
बिहार में आतंकी हमले की आशंका के बीच पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद गुरुवार को सिविल कोर्ट में हड़कंप मच गया। पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। सूचना मिलते ही जज और वकील सभी कोर्ट परिसर से निकल गए हैं। पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची है।

सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार से निर्देश मिलने के बाद लोक अभियोजक राकेश कुमार ने भी सभी अधिवक्ताओं को अदालत परिसर से बाहर निकलने को कहा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह ईमेल अज्ञात व्यक्ति ने गुरुवार 28 अगस्त को भेजा था। इसमें 29 अगस्त को पटना सिविल कोर्ट में 4 आरडीएक्स आईईडी विस्फोट करने की धमकी दी गई।

बता दें कि नेपाल के रास्ते जैश-ए-मोहम्मद के तीन पाकिस्तानी आतंकियों के बिहार में घुसने की सूचना गुरुवार को आई थी। इसके बाद पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया गया। इन आतंकियों के तस्वीरें भी सार्वजनिक की गईं। मोतिहारी पुलिस ने इन पर 50 हजार रुपये का इनाम रखा है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, सुपौल समेत सीमावर्ती सभी जिलों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। आतंकियों की तलाश में राज्य भर में सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं।