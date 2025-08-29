पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जज और वकील काम छोड़कर बाहर निकले

पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। जज और वकील अचानक काम छोड़कर अदालत से बाहर निकल गए। पुलिस कोर्ट परिसर की तलाशी ले रही है।

बिहार में आतंकी हमले की आशंका के बीच पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद गुरुवार को सिविल कोर्ट में हड़कंप मच गया। पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। सूचना मिलते ही जज और वकील सभी कोर्ट परिसर से निकल गए हैं। पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची है।

सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार से निर्देश मिलने के बाद लोक अभियोजक राकेश कुमार ने भी सभी अधिवक्ताओं को अदालत परिसर से बाहर निकलने को कहा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह ईमेल अज्ञात व्यक्ति ने गुरुवार 28 अगस्त को भेजा था। इसमें 29 अगस्त को पटना सिविल कोर्ट में 4 आरडीएक्स आईईडी विस्फोट करने की धमकी दी गई।