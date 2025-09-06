Patna chain snatcher having 3 girlfriends used to steal to spend on girls प्रेमिका पर खर्च करने के लिए छीनता था चेन, पटना के झपटमार की 3 गर्लफ्रेंड, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPatna chain snatcher having 3 girlfriends used to steal to spend on girls

प्रेमिका पर खर्च करने के लिए छीनता था चेन, पटना के झपटमार की 3 गर्लफ्रेंड

पटना में पुलिस ने एक चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। उसने पुलिस को बताया कि वह गर्लफ्रेंड पर खर करने के लिए चेन छीनता है। उसकी तीन-तीन गर्लफ्रेंड हैं।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटनाSat, 6 Sep 2025 06:14 AM
share Share
Follow Us on
प्रेमिका पर खर्च करने के लिए छीनता था चेन, पटना के झपटमार की 3 गर्लफ्रेंड

बिहार की राजधानी पटना में एसके पुरी पुलिस ने क्षेत्र के दवा दुकानदार की चेन झपटने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान मूल रूप से मसौढ़ी निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई है। वर्तमान में वह गोला रोड स्थित किराये के कमरे में रहता था। संतोष प्रेमिका पर खर्च करने के लिए चेन झपटमारी करता था। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी की 3 गर्लफ्रेंड हैं।

उस पर एसके पुरी सहित कई थानों में करीब डेढ़ दर्जन केस दर्ज हैं और वह सचिवालय इलाके में चेन झपटमारी में पहले जेल भी जा चुका है। थानेदार प्रभात कुमार ने बताया कि पुलिस अब आरोपी के साथी की तलाश में छापे मार रही है। एसके पुरी थाने के शिवपुरी मोड़ के पास बीते 2 सितंबर को बाइक सवार दो बदमाशों ने दवा कारोबारी की चेन झपट ली थी।

इसके बाद केस दर्ज कर पुलिस ने घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की तस्वीर निकाली। छानबीन में एक आरोपी की पहचान गोला रोड निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने गुरुवार रात आरोपी को उसके कमरे से धर दबोचा। हालांकि उसके साथी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

ये भी पढ़ें:पटना में थाने के सामने बदमाश ने गोली मारी, भागकर पुलिस के पास पहुंचा युवक

पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी की तीन-तीन प्रेमिका है। वह उन पर खर्च करने के लिए चेन झपटमारी करता था। संतोष पूर्व में कंकड़बाग, पत्रकार नगर, बुद्धा कॉलोनी, सचिवालय और कोतवाली थाना क्षेत्र में चेन झपटमारी की कई वारदात को अंजाम दे चुका है और जेल भी जा चुका है।