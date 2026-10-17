पटना की प्रखंड कृषि पदाधिकारी राजलक्ष्मी की डिलीवरी के बाद मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप
पटना में तैनात प्रखंड कृषि पदाधिकारी (बीएओ) राजलक्ष्मी की बच्चे को जन्म देने के बाद मौत हो गई। परिजन ने राजधानी के एक निजी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है।
बिहार की राजधानी पटना के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद प्रखंड कृषि पदाधिकारी (BAO) की मौत हो गई। परिजन ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल पूरा परिवार सदमे में है। मृतका राजलक्ष्मी पटना सिटी में बीएओ के पद पर तैनात थीं। बेटे को जन्म देने के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं हुई है। परिजन का कहना है कि सदमे से संभलने और पूरी जानकारी जुटाने के बाद वह अस्पताल प्रशासन के खिलाफ एफआईआर कराएंगे।
यह मामला पटना के शेखपुरा स्थित एक निजी अस्पताल का है। मृतका राजलक्ष्मी के पिता कृष्ण कुमार लाल वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की शादी साल 2024 में धूमधाम से हुई थी। बीते सोमवार (12 अक्टूबर) की दोपहर को राजलक्ष्मी ने निजी अस्पताल में पहले बच्चे को जन्म दिया था। परिवार में खुशी का माहौल था।
मरीज को भगवान भरोसे छोड़ गई डॉक्टर
पिता ने आरोप लगाया कि राजलक्ष्मी का ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया और घर चली गई। अस्पताल में भर्ती राजलक्ष्मी को प्रसव के बाद दिक्कत होने लगी। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ को इसकी जानकारी दी, मगर किसी ने ठीक से ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर को सूचना दी गई, लेकिन वह भी बहुत देर से आई। सोमवार देर रात राजलक्ष्मी ने दम तोड़ दिया।
अस्पताल में नहीं पर्याप्त व्यवस्था
पिता का आरोप है कि अस्पताल में आपातकालीन इलाज के लिए अत्याधुनिक उपकरण नहीं थे। ना ही कुशल चिकित्सक की व्यवस्था थी। उन्होंने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से ही बेटी की मौत होने का आरोप लगाया है।
जन्म लेते ही बच्चे के सिर से उठा मां का साया
उनका कहना है कि राजलक्ष्मी का बतौर सरकारी अफसर लंबा करियर था। उनके भरापूरा परिवार की खुशियां एक झटके में खत्म हो गईं। नवजात बच्चे सिर से मां का साया उठ गया।
चेकअप के दौरान जबरन 5 स्टार रेटिंग करवाई
परिजन का आरोप है कि गर्भावस्था में चेकअप के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने राजलक्ष्मी से जबरन हर जांच के लिए 5 स्टार रेटिंग करवाई थी। यह बात राजलक्ष्मी की मौत के बाद उनकी छोटी बहन ने बताई। पिता का कहना है कि अगर उन्हें पहले यह बात पता होती तो, अस्पताल प्रबंधन की मंशा पर संदेह होता और उनकी बेटी की जान बच जाती।
नंद किशोर और राम कृपाल ने दी सांत्वना
युवा कृषि प्रखंड पदाधिकारी राजलक्ष्मी के निधन से उनके विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। परिजन ने पटना के दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया। पिता कृष्ण कुमार ने कहा कि वह जल्द ही सबूतों के साथ अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव और बिहार के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने भी उन्हें फोन कर सांत्वना दी है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।