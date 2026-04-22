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पटना-भोजपुर-सासाराम फोरलेन सड़क का निर्माण कब शुरू होगा, चार घंटे का सफर दो घंटे में होगा पूरा

Apr 22, 2026 07:59 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
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बिहार में दरभंगा के बाद यह दूसरा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट होगा। यह सड़क पटना से शुरू होकर भोजपुर होते हुए सासाराम तक जाएगी। इस फोरलेन सड़क की कुल लंबाई 120 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण से पटना से सासाराम का सफर चार घंटे के बजाय दो घंटे में पूरा हो सकेगा।

पटना-भोजपुर-सासाराम फोरलेन सड़क का निर्माण कब शुरू होगा, चार घंटे का सफर दो घंटे में होगा पूरा

पटना-भोजपुर-सासाराम फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य चार महीने में शुरू हो जाएगा। ओमान की कंपनी गल्फर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एनएचएआई का एग्रीमेंट हो चुका है। अब एजेंसी बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया में जुट गई है। इस प्रक्रिया में लगभग चार महीने का समय लगेगा। यानी अगस्त तक एजेंसी को बैंक से ऋण मिल जाएगा, जिसके बाद सितंबर से पुलिस-प्रशासन की मदद से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

बता दें कि बिहार में दरभंगा के बाद यह दूसरा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट होगा। यह सड़क पटना से शुरू होकर भोजपुर होते हुए सासाराम तक जाएगी। इस फोरलेन सड़क की कुल लंबाई 120 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण से पटना से सासाराम का सफर चार घंटे के बजाय दो घंटे में पूरा हो सकेगा।

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पटना-भोजपुर-सासाराम सड़क निर्माण के लिए गल्फर एजेंसी का चयन छह महीने पहले ही हो चुका था। हालांकि इसके बाद एजेंसी को अपने देश ओमान से मंजूरी मिलने में दिक्कतें आईं, जिससे एग्रीमेंट की प्रक्रिया में छह महीने की देरी हुई। यदि चयन के समय ही एग्रीमेंट हो जाता तो अब तक निर्माण कार्य शुरू हो चुका होता। एनएचएआई का लक्ष्य 2028 तक इस परियोजना को पूरा करना था, लेकिन देरी के कारण अब इसके 2029 तक पूरा होने की संभावना है।

दो चरणों में बनेगी सड़क

यह परियोजना दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में पटना से भोजपुर तक 46 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा। दूसरे चरण में आरा से सासाराम तक 74 किमी लंबी सड़क बनाई जाएगी। इससे पटना से सासाराम और शाहाबाद क्षेत्र के अन्य इलाकों तक आवागमन आसान होगा। साथ ही अरवल जिले जाने में भी सुविधा मिलेगी।

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चार घंटे की दूरी दो घंटे में

फिलहाल सासाराम से पटना के बीच की दूरी स्टेट हाईवे-2 और स्टेट हाईवे-81 से तय होती है। फोरलेन बनने के बाद 120 किमी की यह दूरी महज दो घंटे में पूरी की जा सकेगी। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। सड़क को एक्सेस-कंट्रोल्ड डिजाइन में बनाया जाएगा, जिससे सीमित स्थानों से ही प्रवेश और निकास होगा।

पटना-भोजपुर-सासाराम कॉरिडोर बनने से पीरो, नौबतपुर, अरवल, सहार, हसन बाजार, संझौली और नोखा के लोगों को राहत मिलेगी। पटना से भोजपुर, अरवल और रोहतास होते हुए बनारस जाना आसान हो जाएगा।

इन जिलों को होगा फायदा

यह सड़क पटना से भोजपुर के कई हिस्सों से गुजरते हुए सासाराम के सुअरा तक जाएगी। इससे पटना, भोजपुर, अरवल, रोहतास और सासाराम जिलों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह परियोजना एनएच-19, एनएच-319, एनएच-922, एनएच-131जी और एनएच-120 को जोड़ेगी। साथ ही राज्य के एसएच-12, एसएच-102, एसएच-2 और एसएच-81 से भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

एनएचएआई के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने कहा कि पटना-सासाराम सड़क का निर्माण चार महीने में शुरू हो जाएगा। चयनित एजेंसी के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। एजेंसी को काम शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लेना होता है, जिसमें लगभग चार महीने का समय लगता है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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