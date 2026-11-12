बिहार का सबसे स्वच्छ शहर पटना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिया अवार्ड; सीएम सम्राट चौधरी क्या बोले

पटना नगर निगम ने 5-स्टार सिटी का दर्जा के लिए दावेदारी की थी, लेकिन स्वच्छ शहर के पुरस्कार से संतोष करना पड़ा। पिछली बार पटना को 3-स्टार दर्जा मिला था। पटना नगर निगम को अबतक तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।

पटना, प्रधान संवाददाता। पटना बिहार और नवी मुंबई देश में सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। पटना को बिहार का पहला स्वच्छ शहर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। हालांकि, पटना नगर निगम ने 5-स्टार सिटी का दर्जा के लिए दावेदारी की थी, लेकिन स्वच्छ शहर के पुरस्कार से संतोष करना पड़ा। पिछली बार पटना को 3-स्टार दर्जा मिला था। पटना नगर निगम को अबतक तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नई दिल्ली में बुधवार को आयोजित 10वें स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 पुरस्कार समारोह में पटना नगर निगम को स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, महापौर सीता साहू, उप महापौर रेशमी कुमारी, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव संदीप पुडकलकट्टी और नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पटना ने बिहार में स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने के साथ वाटर प्लस सर्टिफिकेट और 1-स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग हासिल की थी।

ऐसे मिला पुरस्कार सुदृढ़ डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था, लीगेसी वेस्ट के नियमानुसार निस्तारण, जन शिकायतों के समाधान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार ल स्वच्छता अभियान में लोगों की बढ़ती भागीदारी से पटना को यह पुरस्कार मिला।

पटना की उपलब्धि अन्य शहरों के लिए प्रेरणास्रोत: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण में पटना को ‘स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी’ का सम्मान मिलने पर प्रसन्नता जताई और इसे बिहार के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। कहा कि यह उपलब्धि दूसरे शहरों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। सामूहिक प्रयासों से बिहार स्वच्छता एवं शहरी विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों यह सम्मान प्राप्त होना विशेष हर्ष एवं गर्व का विषय है। उन्होंने बिहार के विकास में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। सीएम ने पटनावासियों, निगम पार्षद और स्वच्छता कर्मियों को बधाई दी। कहा कि यह सम्मान सामूहिक प्रयास, जनभागीदारी और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का परिणाम है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में महाराष्ट्र का नवी मुंबई देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है, जबकि दूसरे-तीसरे नंबर पर सूरत और विजयवाड़ा रहे। वहीं कम आबादी वाले शहरों की सूची में नई दिल्ली नगरपालिका (एनडीएमसी) दूसरे नंबर पर रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में विजेता शहरों को पुरस्कृत किया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, बिहार में पटना, झारखंड में जमशेदपुर, उत्तराखंड में काशीपुर व हरियाणा में करनाल स्वच्छता में अव्वल रहे हैं। इसके अलावा, जोड़ी शहरों की प्रतिस्पर्धा में ‘मेंटर व मेंटी’ शहरों में गुजरात का अहमदाबाद और सानंद पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश के इंदौर व देपालपुर दूसरे स्थान पर, आंध्र के तिरुपति व कुप्पम तीसरे स्थान पर रहा।

इस बार बड़े बदलाव पहले चरण के पुरस्कारों में इस बार बड़े बदलाव आए हैं और कई नए शहरों ने पहला स्थान हासिल कर बाजी मारी है। इस बार पुरस्कारों के लिए कुछ नई श्रेणी भी बनाई गई थीं।

इंदौर सूची से बाहर पिछले आठ वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल करने वाला इंदौर इस साल शीर्ष स्थानों में जगह नहीं बना पाया।

छोटे नगरों में ये अव्वल 20 हजार से 50 हजार तक की आबादी श्रेणी में महाराष्ट्र के वीटा नगर ने अव्वल स्थान प्राप्त किया। वहीं, 20000 से कम आबादी की श्रेणी वाले नगरों में छत्तीसगढ़ का बिल्हा पहले, महाराष्ट्र का पंचगनी द्वितीय व मध्य प्रदेश का बुधनी तृतीय रहा।