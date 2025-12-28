Hindustan Hindi News
पटना में 150 छात्रों ने बीच सड़क कई दुकानदारों को पीटा, सरस्वती पूजा के चंदा के लिए तोड़फोड़

संक्षेप:

चंदा देने से इनकार करने पर छात्रों ने दुकान का काउंटर, फर्नीचर, शीशे और बेसिन इत्यादि तोड़ दिए। रोकने पर छात्रों ने कर्मियों के साथ मारपीट की। आरोप है कि छात्र नकदी और दुकान का सामान भी लूटकर ले गए। छात्रों ने आसपास की करीब 10 अन्य दुकानों को भी निशाना बनाया। 

Dec 28, 2025 07:58 am IST
पटना के अशोक राजपथ पर सरस्वती पूजा के चंदा के लिए जैक्सन हॉस्टल के छात्रों ने 10 दुकानों में तोड़फोड़ की। विरोध पर दुकानदार और कर्मियों को पीटा। 150 की संख्या में छात्र एक घंटे तक उत्पात मचाते रहे। दुकानदारों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी उन्होंने उत्पात जारी रखा। पीड़ित दुकानदारों की शिकायत पर पीरबहोर पुलिस केस दर्ज कर लिया है। थानेदार सज्जाद गद्दी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर आरोपितों की पहचान की जा रही है।

सभी लाठी-डंडे से लैस थे

जैक्सन हॉस्टल के छात्र 25 दिसंबर दोपहर बाद अशोक राज पथ पर पहुंचे थे। 150 से अधिक छात्रों का झुंड सबसे पहले चंदा लेने के लिए एक बिरयानी दुकान में घुसा। सभी लाठी-डंडे से लैस थे। उस वक्त दुकान के मालिक वहां नहीं थे। कर्मियों ने छात्रों की बात फोन से दुकान के मालिक से कराई। मालिक से मोटा चंदा मांगा जा रहा था। चंदा देने से इनकार करने पर छात्रों ने दुकान का काउंटर, फर्नीचर, शीशे और बेसिन इत्यादि तोड़ दिए। रोकने पर छात्रों ने कर्मियों के साथ मारपीट की। आरोप है कि छात्र नकदी और दुकान का सामान भी लूटकर ले गए।

छात्रों ने आसपास की करीब 10 अन्य दुकानों को भी निशाना बनाया। मनमाना चंदा नहीं देने पर दुकानदारों को पीटा। दुकान में तोड़फोड़ की। पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि छात्र सरस्वती पूजा के लिए दुकानदारों से जबरन दो से पांच हजार का चंदा मांग रहे थे। दुकानदारों ने इस संबंध में पीरबहोर थाना में शिकायत दी। कई दुकानदारों ने मोबाइल से बनाए छात्रों का वीडियो पुलिस को सौंपा है।

