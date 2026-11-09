दिवाली के बाद पटना का AQI 300 के पार, बेगूसराय में भी हवा दमघोंटू; वायु प्रदूषण का कहर
राज्य में बेगूसराय जिले का AQI सबसे खराब रहा है। यहां सुबह के वक्त वायु गुणवत्ता सूचकांक 548 दर्ज किया गया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में AQI 450 और बक्सर जिले में AQI 436 रहा। पटना में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार रहा।
बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में सोमवार की सुबह हवा दमघोंटू हो गई है। पटना में आसमान मे धुंध छाया रहा। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी का असर पूरे राज्य में देखने को मिला है। कई जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) काफी बढ़ा है और वायु प्रदूषण की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिवाली के दिन शाम ढलने के बाद जमकर आतिशबाजी हुई है जिसके बाद धुएं और धुंध की परत छा गई।
हवा में घुले प्रदूषण की वजह से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। AQI.in वेबसाइट पर उपलब्ध आकंड़ों के मुताबिक, राज्य में बेगूसराय जिले का AQI सबसे खराब रहा है। यहां सुबह के वक्त वायु गुणवत्ता सूचकांक 548 दर्ज किया गया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में AQI 450 और बक्सर जिले में AQI 436 रहा। पटना का एक्यूआई 308 दर्ज किया गया है। इसी तरह मुंगेर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400, समस्तीपुर में 371 और दरभंगा में 351 दर्ज किया गया। आरा में एक्यूआई 309 रहा।
बता दे कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच के एक्यूआई को 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है। प्रदूषण से बचने के लिए विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि घऱ से निकलने वक्त मास्क का इस्तेमाल करें और बिना वजह घर से बाहर निकलने से बचें। खुले में दौड़ने और व्यायाम से बचें। प्रदूषित हवा बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है।