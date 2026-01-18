पटना-सीवान की हवा सबसे खराब; 250 के पार AQI, जानें बाकी जिलों का हाल

संक्षेप: बिहार के छह शहरों—सीवान, पटना, हाजीपुर, सहरसा, बिहारशरीफ और समस्तीपुर—की हवा प्रदूषण से खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सीवान सबसे प्रदूषित रहा, जहां AQI 265 दर्ज हुआ, जबकि पटना का औसत AQI 236 रहा।

Follow Us on

Jan 18, 2026 02:08 pm IST

प्रदूषण मानकों के लगातार उल्लंघन से राज्य के छह शहरों की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। शनिवार को सीवान, पटना, हाजीपुर, सहरसा, बिहारशरीफ और समस्तीपुर की हवा खराब रही। सर्वाधिक प्रदूषित सीवान रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 265 था। वहीं राजधानी पटना का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 236 पर पहुंच गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शनिवार को पटना शहर का 80 प्रतिशत इलाका प्रदूषित रहा। सबसे खराब हाल गांधी मैदान इलाके का रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 270 था। दानापुर, समनपुरा और तारामंडल का इलाके की हवा खराब रही। सप्ताहांत के कारण वाहनों का लोड सड़कों पर कम होने के बाद भी अधिकतर इलाके प्रदूषण की चपेट में रहे।

मौसम में बदलाव यानी धूप निखरने के बावजूद प्रदूषण की मात्रा में बढ़ोतरी होने की वजह लापरवाही मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि निर्माण स्थलों के पास मानकों का घोर उल्लंघन हो रहा है। सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाने की जरूरत है। प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने वाले एजेंसियों पर कार्रवाई की बेहद आवश्यकता है। शनिवार को प्रदूषण के पसरने को विशेषज्ञ नागरिकों के सेहत के लिए खतरनाक बता रहे हैं।

पटना के विभिन्न इलाकों का हाल

दानापुर 238

तारामंडल 267

गांधी मैदान 270

समनपुरा 218

राजवंशी नगर 169

शहरों का हाल

बिहारशरीफ- 227

हाजीपुर- 261

पटना 236

सहरसा 234

समस्तीपुर 217

सीवान 265

बक्सर 169

राजगीर 175

पूर्णिया 135

गया 149

कटिहार 135

अररिया 126

आरा 106

औरंगाबाद 118

बेतिया 140

भागलपुर 124

मुजफ्फरपुर 148