पटना एम्स में पाप, प्रशासनिक पदाधिकारी गिरफ्तार; महिला कर्मी और बेटी से गंदा काम करता था

दो वर्ष पूर्व पटना एम्स में उनकी एक सर्जरी हुई थी। इसी दौरान उनकी पहचान अश्विनी से हुई थी। पहचान होने के बाद से ही आरोपी लगातार उनके और उनकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें कर रहा था।

Patna Crime News: बिहार की राजधानी पटना स्थित एम्स में कार्यरत एक महिला कर्मचारी और उनकी नाबालिग बेटी से पिछले दो वर्षों से छेड़खानी के आरोप में इसी अस्पताल के कनीय प्रशासनिक अधिकारी (आउटसोर्स) अश्विनी कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। फुलवारीशरफ पुलिस ने एम्स प्रशासन की आंतरिक समिति की जांच में आरोप साबित होने पर अश्विनी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। पीड़त महिला और उनकी नाबालिग बेटी से पुलिस पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है।

महिला ने पुलिस को सौंपी शिकायत में बताया था कि दो वर्ष पूर्व पटना एम्स में उनकी एक सर्जरी हुई थी। इसी दौरान उनकी पहचान अश्विनी से हुई थी। पहचान के जरिए आरोपी उनके करीब आ गया। विश्वास में लेकर साथ में खाने पीने लगा और गंदी हरकत करने लगा। महिला ने विरोध किया और शिकायत की बात कही तो कुछ दिन शांत हो गया। लेकिन, बाद में वह महिला के साथ उनकी नाबालिग बेटी पर भी गंदी नजर रखने लगा। आरोपी लगातार उनके और उनकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें कर रहा था। लोक लाज से महिला यह बात उजागर नहीं कर रही थी तो आरोपी इसका फायदा उठाकर अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था।

आरोपी की हरकतों से तंग आकर पीड़ित महिला ने 21 फरवरी 2026 को एम्स के चिकित्सा पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर शिकयत दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद एम्स प्रशासन ने छह सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया। समिति ने दोनों पक्षों से बात करके उनके बयान दर्ज किए।