Hindi NewsBihar Newspatna administration give list of 11 dangerous ghats and advice to not go during chhath puja
गंगा किनारे के ये 11 घाट खतरनाक, छठ पूजा में ना जाने की सलाह; देखें पूरी लिस्ट

Thu, 23 Oct 2025 09:39 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
पटना जिला प्रशासन की ओर से छठ के लिए खतरनाक और अनुपयोगी घाटों की पहली सूची जारी कर दी गई है। श्रद्धालु यहां नहीं जाएं इसके लिए बैरिकेडिंग कर इन्हें लाल कपड़े से घेरा भी जाएगा। गंगा नदी के घाटों और जलस्तर की वर्तमान स्थिति की अधिकारियों और अभियंताओं की टीम की जांच के बाद खतरनाक और अनुपयोगी घाटों की सूची जारी की गई है। वैसे घाट जहां पानी घटने के कारण दलदल की स्थिति है, उसे अनुपयोगी की सूची में शामिल किया गया है।

एलसीटी घाट पर तालाब का होगा निर्माण

जिला प्रशासन की ओर से एलसीटी घाट पर कृत्रिम तालाब बनाने का निर्देश नगर निगम को दिया गया है। अभी एलसीटी घाट पर नदी के कटाव, पानी की गहराई, घाटों की भौगोलिक स्थिति आदि बिंदुओं पर आकलन किया जा रहा है।

इसके सुरक्षित या खतरनाक होने के बारे में अगले एक-दो दिन में निर्णय लिया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एलसीटी घाट पर तालाब का भी निर्माण किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट और महेंद्रू घाट के एप्रोच रोड में वर्तमान समय में पानी है। जिला प्रशासन की ओर से रास्ता बनाने का कार्य किया जा रहा है।

अनुपयोगी घाट :

टीएन बनर्जी घाट, मिश्री घाट, जजेज घाट, अदालत घाट और गुलबी घाट।

खतरनाक घाट :

कंटाही घाट, राजापुर पुल घाट, पहलवान घाट, बांस घाट, बुद्धा घाट एवं नया पंचमुखी चौराहा घाट।

कहीं खड़े घाट तो कहीं जलस्तर गिरने से दलदल और कीचड़

छठ महापर्व के चारदिवसीय अनुष्ठान शुरू होने में महज 48 घंटे का समय रह गया है। इस बीच गंगा के घटते जलस्तर ने निगम की परेशानी बढ़ा दी है। स्थिति यह कि नए सिरे से कई घाटों की बेरिकेडिंग करने की जरूरत पड़ रही है। जलस्तर गिरने से कच्चे घाट कहीं-कहीं खड़े हैं तो कहीं दलदल की स्थिति बनी हुई है।

हालांकि प्रशासन की ओर से गुरुवार को स्थिति और स्पष्ट की जाएगी। हिन्दुस्तान की पड़ताल में एलसीटी घाट पर समस्या दिखी जहां घाट खड़ा होने से व्रतियों को परेशानी हो सकती है। यहां वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है।

