पटना के 5 अस्पताल और 3 होटल को सील करने का आदेश, 32 हॉस्पिटल भी रडार पर
अग्निशमन विभाग ने पटना के 5 निजी अस्पतालों को सील करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन के साथ मिलकर जल्द ही सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 3 होटलों को भी सील किया जाएगा।
बिहार की राजधानी पटना के 5 अस्पताल और 3 होटल को सील करने का आदेश जारी हो गया है। अग्निशमन के डीआईजी मनोज कुमार नट ने कहा कि इनमें कंकड़बाग का एडवांस पटना सेंट्रल अस्पताल, राजेंद्र नगर का आरोग्य वर्धन अस्पताल, राजेंद्र नगर का पिनेकल अस्पताल, अशोक नगर का श्यामा ट्रस्ट एंड रिसर्च एंड अस्पताल और एपेक्स अस्पताल शामिल हैं। इन सभी को नोटिस जारी किया गया था, बावजूद इनके द्वारा मानकों को पूरा नहीं किया गया। होटलों की सूची में जमाल रोड का कुणाल होटल भी शामिल है।
इन सभी को सील करने के लिए अग्निशमन विभाग की टीम जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई करेगी। डीआईजी ने बताया कि इसके अलावा 32 अन्य हॉस्पिटल और 20 होटल-रेस्तरां के पास मानक पूरा करने का कम समय बचा है। ये रडार पर चल रहे हैं। समय पूरा होने और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें सील करने का प्रस्ताव स्थानीय प्रशासन को भेजा जाएगा।
मुजफ्फरपुर और दिल्ली अग्निकांड के बाद ऐक्शन में सरकार
दरअसल, मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल और दिल्ली के एक होटल में इस सप्ताह हुए भीषण अग्निकांड के बाद यह कार्रवाई हो रही है। दोनों हादसों में कुल 28 लोगों की मौत हुई थी। पटना समेत बिहार के विभिन्न अस्पतालों और होटलों के सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। फायर सेफ्टी समेत अन्य मानकों को बारीकी से देखा जा रहा है। जो भी संस्थान एवं प्रतिष्ठान नियमों की अनदेखी करते पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है।
अग्निशमन विभाग ने दो दिन पहले निजी अस्पतालों से इलेक्ट्रिक लोड एनालिसिस सर्टिफिकेट जमा करने को कहा था। इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। जांच में जिस अस्पताल का लोड गलत निकलेगा, उसको बिना नोटिस सील कर दिया जाएगा। शॉर्ट सर्किट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया।
वहीं, अग्निशमन विभाग ने राज्य भर के होटलों से भी अपने परिसर में रखे गैस सिलेंडर की जानकारी मांगी थी। अग्निशमन डीजी ने गुरुवार को कहा था कि व्यापक स्तर पर होटलों की सेफ्टी जांच की जाएगी। उस दौरान घोषित से अधिक सिलेंडर मिलने पर होटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रसाद हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द
स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द किया है। इस अस्पताल के आईसीयू में गुरुवार तड़के आग लग गई थी। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, डेढ़ दर्जन लोग घायल हैं। घटना के समय आईसीयू में करीब दो दर्जन मरीज भर्ती थे। आग की वजह एसी में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जांच में पाया गया कि एसी की लंबे समय से सर्विस नहीं हुई थी। साथ ही, अस्पताल में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं थे।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।