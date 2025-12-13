पटना में 46 थानेदार का ट्रांसफर, 12 लाइन हाजिर; एसएसपी ने कई पुलिस अधिकारी बदले, हड़कंप

संक्षेप: Patna Police Transfer List: पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने शुक्रवार को जिले के कई पुलिस पदाधिकारियों को बदला दिया, जिससे हड़कंप मच गया। 46 थानेदारों का ट्रांसफर किया गया, जबकि 12 को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

Patna Police Transfer List: बिहार के पटना जिले में बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों को बदला गया है। 46 थानों में नए थानेदार की तैनाती की गई है। वहीं 12 थानेदारों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। कोतवाली, कदमकुआं, सचिवालय, श्रीकृष्णापुरी समेत कई थानों के थानाध्यक्ष बदले गए हैं। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने शुक्रवार को यह फेरबदल किया। एसएसपी ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण किया है। लंबे समय से जमे थानेदारों को हटाकर नए की तैनाती की गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कदमकुआं थानेदार अजय कुमार को कोतवाली, खोजकलां के महेश्वर प्रसाद राय को धनरुआ, बहादुरपुर के रंजन कुमार को खगौल, बेऊर के राजीव कुमार को रामकृष्णानगर, बाइपास के राजेश कुमार झा को अगमकुआं, गौरीचक के थानाध्यक्ष अमित कुमार को बिहटा, एसएसपी कार्यालय में विशिष्ट आसूचना इकाई में तैनात अफसर हुसैन को बेऊर का जिम्मा सौंपा गया है।

श्रीकृष्णापुरी थानाध्यक्ष प्रभात कुमार को बिक्रम, कोतवाली थानाध्यक्ष जन्मेजय कुमार को कदमकुआं, हवाई अड्डा थानेदार जितेंद्र राणा को श्रीकृष्णापुरी, सिटी एसपी मध्य कार्यालय में तैनात सुनील जायसवाल को हवाई अड्डा, साइबर थाने में तैनात अफसा परवीन को महिला थानाध्यक्ष, पर्यवेक्षी पदाधिकारी श्रीकृष्णापुरी थाने के संजय कुमार को अनुसूचित जाति जनजाति थाना का प्रभार दिया गया है।

वहीं, विशिष्ट आसूचना इकाई एसएसपी कार्यालय में तैनात सीतू कुमारी को मुसल्लहपुर, पचरूखिया थानाध्यक्ष शुभम कुमार झा को बहादुरपुर, सकसोहरा थानाध्यक्ष राहुल कुमार नवनीत को अथमलगोला का थानेदार बनाया गया है। अथमलगोला में तैनात नवीन कुमार सिंह को जानीपुर, एनटीपीसी से ओमकार नाथ राय को राजीवनगर, थानाध्यक्ष पंचमहला कुणाल कुमार को मोकामा, सम्यागढ़ थानाध्यक्ष रौशन कुमार को कादिरगंज, कादिरगंज थानाध्यक्ष सौरभ कुमार को सम्यागढ़, बिहटा थानाध्यक्ष रंजीत कुमार को बाइपास, जानीपुर थानाध्यक्ष नवीन कुमार को बेलछी, अपर थानाध्यक्ष सचिवालय गौतम कुमार को थानाध्यक्ष सचिवालय और विशिष्ट आसूचना इकाई एसएसपी कार्यालय में तैनात विवेक कुमार को थानाध्यक्ष मसौढ़ी बनाया गया है।

एम्स गोलंबर टीओपी प्रभारी कुंदन कुमार पंचमहला, विशिष्ट आसूचना इकाई एसएसपी कार्यालय के विक्रम कुमार पंचरूखिया, सिटी एसपी पूर्वी कार्यालय में तैनात सुबोध कुमार को ओपी अध्यक्ष केवड़ा, प्रभारी मुगलपुरा टीओपी खाजेकलां विद्यानंद वर्मा को थानाध्यक्ष खाजेकलां बनाया गया है। गांधी मैदान के दारोगा कुमार प्रजापति को थानेदार एनटीपीसी, प्रभारी मरीन ड्राइव टीओपी रौशन कुमार को थानाध्यक्ष आईआईटी अमहरा बनाया गया है।