पटना में दो बच्चों की मौत पर बवाल, अटल पथ पर आगजनी; कार में मिले थे भाई-बहन के शव

पटना के इंद्रपुरी में दो बच्चों की पिछले दिनों मौत हो गई थी। उनके शव एक कार से मिले थे। दोनों बच्चे आपस में भाई-बहन थे। इस मामले में पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को लोगों ने अटल पथ जाम कर दिया।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 21 Aug 2025 07:25 PM
बिहार की राजधानी पटना में दो बच्चों की मौत के मामले में गुरुवार को बवाल हो गया। गुस्साए लोगों ने अटल पथ पर जाम लगा दिया और आगजनी की। बीते 15 अगस्त को इंद्रपुरी इलाके में दो बच्चों के शव एक कार से बरामद हुए थे। दोनों बच्चे आपस में भाई-बहन थे। अभी तक इनकी मौत की सही वजह पता नहीं चल पाई है। इससे परिजन आक्रोश में हैं। बच्चों की मां ने हत्या के आरोप लगाए थे।

दरअसल, बीते 15 अगस्त को इंद्रपुरी के रहने वाले गणेश कुमार के दो बच्चे ट्यूशन पढ़ने दोपहर में अपने घर से निकले थे। इसके बाद वे घर नहीं लौटे। परिजन ने स्थानीय लोगों की मदद से छानबीन की, तो वे एक कार में मृत पाए गए। कार घर से 200 मीटर की दूरी पर एक प्लॉट में खड़ी थी। मरने वालों में 7 वर्षीय बच्ची लक्ष्मी और उसके 5 साल का भाई दीपक शामिल है।

परिजन ने बताया कि दोनों बच्चे इसी इलाके में रहने वाली एक महिला टीचर के यहां ट्यूशन पढ़ने गए थे। इस संबंध में पाटलिपुत्र थाने में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने टीचर से पूछताछ की और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मृतकों की मां ने टीचर पर बच्चों की हत्या का आरोप लगाया था।

हालांकि, पुलिस जांच में ट्यूशन टीचर को क्लीन चिट दे दी गई। सीसीटीवी फुटेज में दोनों बच्चे टीचर के यहां से सकुशल वापस घर की ओर लौटते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद इस मामले में सस्पेंस और बढ़ गया। पुलिस इसे हादसा मान रही है। अन्य एंगल से भी जांच की जा रही है। बच्चों की मौत की गुत्थी अभी तक न सुलझ पाने से परिजन आक्रोशित हैं।