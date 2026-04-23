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पटना में 10 साल की बच्ची की हत्या कर शव को कंबल में लपेटकर फेंका, 24 घंटे से लापता थी

Apr 23, 2026 05:49 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना के बायपास थाना क्षेत्र में घर से दूध लेकर निकली बच्ची की हत्या कर शव को कंबल में लपेटकर फेंक दिया गया। लापता होने के 24 घंटे बाद उसका शव घर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर पाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

पटना में 10 साल की बच्ची की हत्या कर शव को कंबल में लपेटकर फेंका, 24 घंटे से लापता थी

Patna News: बिहार की राजधानी पटना में एक 10 साल की बच्ची की हत्या से सनसनी फैल गई। बच्ची बुधवार सुबह से लापता थी। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। लापता होने के 24 घंटे बाद गुरुवार सुबह बच्ची का शव बायपास थाना क्षेत्र में मिला। शरीर और सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। साथ ही शव कंबल में लपेटा हुआ बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने उसकी हत्या कर शव को यहां फेंक दिया।

सूचना मिलने पर गुरुवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्ची की पहचान 10 वर्षीय निशा कुमारी के रूप में हुई है। वह बायपास थाना क्षेत्र के बेगमपुर जल्ला हनुमान मंदिर के बगल वाली गली में परिवार के साथ रहती थी।

दूध लेकर घर से निकली, वापस नहीं लौटी

बताया जा रहा है कि बच्ची बुधवार 22 अप्रैल को सुबह अपने घर से दूध लेकर आसपास के लोगों को देने के लिए निकली थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। बच्ची के लापता होने के बाद परिजन ने उसकी तलाश की। कहीं भी उसका सुराग नहीं मिलने पर रात में परिजन ने पुलिस थाने में बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। फिर अगले दिन सुबह उसका शव घर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर मिलने से सनसनी फैल गई।

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पुलिस क्या बोली?

पटना सिटी के एसडीपीओ-2 गौरव कुमार ने बताया कि बुधवार रात को बच्ची के लापता होने की शिकायत परिजन ने पुलिस को दी थी। इसके बाद तलाशी अभियान चला गया। फिर गुरुवार सुबह बायपास थाना पुलिस को एक बच्ची का शव पतली गली के अंदर पड़ा होने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। शव कंबल के अंदर लपेटा हुआ मिला।

इसके बाद एफएसएल टीम को फॉरेंसिक जांच के लिए बुलाया गया। डॉग स्क्वॉयड की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस टीम इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शरीर के ऊपर जख्म के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह पता चल पाएगी, कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

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एसडीपीओ ने कहा कि प्रारंभिक जांच चल रही है। पुलिस टीम हर एंगल से मामले की छानबीन में जुटी हुई है। एफएसएल टीम और पूछताछ एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो भी सबूत मिलेंगे, उनके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। बच्ची की हत्या किसने और क्यों की है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

(पटना से हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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