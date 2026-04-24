बिहार में सबसे बड़ी होगी पाटलिपुत्र टाउनशिप, एक्सप्रेसवे और रिंग रोड भी यहां से गुजरेगा
पटना के पास विकसित होने वाली पाटलिपुत्र टाउनशिप बिहार में सबसे बड़ी सैटेलाइट ग्रूीनफील्ड टाउनशिप होगी। प्रस्तावित नई स्पोर्ट्स सिटी और फिनटेक सिटी इसी का हिस्सा होंगी। पाटलिपुत्र टाउनशिप में एक्सप्रेस वे और सिक्स लेन रिंग रोड भी गुजरेगा।
बिहार में 11 नए सेटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएंगी। पुराने शहरों के पास सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए ग्रीनफील्ड शहर बसाए जाएंगे। राजधानी पटना के पास जो सैटेलाइट शहर बनेगा, उसका नाम पाटलिपुत्र टाउनशिप होगा। यह बिहार की सबसे बड़ी सैटेलाइट टाउनशिप होगी, जो लगभग 81 हजार एकड़ क्षेत्र में फैली होगी। आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे इसके अंदर से होकर ही गुजरेगा। इसके अलावा सिक्स लेन रिंग रोड भी होगा। इसमें फिनटेक सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, लॉजिस्टिक हब और ज्यूडिशियल एकेडमी जैसी आधारभूत संरचनाएं होंगी। वहीं, पटना-गया-डोभी फोरलेन का हिस्सा भी इसमें आएगा।
पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप को दो क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें एक विशेष क्षेत्र और दूसरा कोर क्षेत्र होगा। विशेष क्षेत्र का आकार 81730 एकड़ में होगा, जबकि कोर एरिया 1010 एकड़ में फैला होगा।
रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से कितनी दूरी
टाउनशिप का कोर क्षेत्र पटना मुख्य शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स से इसकी दूरी 21 किलोमीटर होगी। पटना जंक्शन से यह 20 किलोमीटर और पटना एयरपोर्ट से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। टाउनशिप के कोर एरिया के पास बिहटा-सरमेरा रोड, प्रस्तावित जट डुमरी रेलवे जंक्शन और नई स्पोर्ट सिटी एवं ज्यूडिशियल एकेडमी होगी।
9 प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र शामिल
पाटलिपुत्र टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में पुनपुन, फतुहा, संपतचक, पटना ग्रामीण, नौबतपुर, धनरुआ, दनियावां और मसौढ़ी प्रखंड के 274 गांवों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, पुनपुन नगर पंचायत के 6 वार्ड भी इसमें जोड़े गए हैं। वहीं, कोर एरिया में पुनपुन प्रखंड के सिर्फ 12 गांवों को रखा गया है, जिनमें पीपरा, बाजीदपुर, पीपरा, पनवार, नुरुद्दीनपुर, डुमरी, नादपुर, खैरी, खापुरा, कलियानपुर बसियावां, पीपरा चक और सिकंदरपुर शामिल हैं।
जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक
नगर विकास एवं आवास विभाग ने गुरुवार को सेटेलाइट टाउनशिप बसाने के लिए इसके क्षेत्र और चौहद्दी को तय करके संकल्प जारी कर दिया। नई सेटेलाइट टाउनशिप के लिए जो विशेष क्षेत्र और कोर क्षेत्र चिह्नित किया गया है, उसमें जमीन की खरीद-बिक्री और निर्माण पर विधिवत रूप से रोक लगाई गई है। इसका मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।
इन शहरों में भी बसेगी सेटेलाइट टाउनशिप
दरभंगा
- मिथिला टाउनशिप
- कोर क्षेत्र- 1600 एकड़
- विशेष क्षेत्र- 17400 एकड़
छपरा
- सारण टाउनशिप
- कोर क्षेत्र- 550 एकड़
- विशेष क्षेत्र- 15400 एकड़
सोनपुर
- हरिहरनाथ टाउनशिप
- कोर क्षेत्र- 2000 एकड़
- विशेष क्षेत्र- 33000 एकड़
भागलपुर
- विक्रमशिला टाउनशिप
- कोर क्षेत्र- 861 एकड़
- विशेष क्षेत्र- 24000 एकड़
मुजफ्फरपुर
- तिरहुत टाउनशिप
- कोर क्षेत्र- 800 एकड़
- विशेष क्षेत्र- 20200 एकड़
गयाजी
- मगध टाउनशिप
- कोर क्षेत्र- 1629 एकड़
- विशेष क्षेत्र- 22200 एकड़
पूर्णिया
- पूर्णिया टाउनशिप
- कोर क्षेत्र- 1374 एकड़
- विशेष क्षेत्र- 26000 एकड़
सीतामढ़ी
- सीतापुरम टाउनशिप
- कोर क्षेत्र- 532 एकड़
- विशेष क्षेत्र- 10000 एकड़
मुंगेर
- अंग टाउनशिप
- कोर क्षेत्र- 1016 एकड़
- विशेष क्षेत्र- 6750 एकड़
सहरसा
- कोसी टाउनशिप
- कोर क्षेत्र- 1020 एकड़
- विशेष क्षेत्र- 25200 एकड़
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।