50 छात्रों ने बीच ट्रैक पर खड़ी कर दी ट्रेन... पाटलिपुत्र स्टेशन पर भारी बवाल के बाद रेलवे अधिकारी ने बताई पूरी कहानी
Patliputra Railway Station Violence : पाटलिपुत्र स्टेशन पर आबकारी सिपाही परीक्षा के अभ्यर्थियों ने सीमांचल एक्सप्रेस को रोककर हंगामा और पथराव किया। सीपीआरओ सरस्वती चंद्र के अनुसार, स्थिति अब नियंत्रण में है और 16 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
Patliputra Railway Station Violence : बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों द्वारा भारी हंगामा करने का मामला सामने आया है। इस पूरी घटना की ग्राउंड रियलिटी और बवाल के पीछे की असल वजह क्या थी, इसकी पूरी कहानी हाजीपुर (पूर्व मध्य रेलवे) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने खुद बयां की है। सीपीआरओ ने बताया कि कल रात बिहार आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की एक बहुत बड़ी तादाद पाटलिपुत्र स्टेशन पर मौजूद थी। इसी दौरान स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ उपद्रवी तत्वों ने वहां अचानक माहौल खराब करने की कोशिश की, जिससे रेलवे परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों के बीच सुरक्षा को लेकर डर का माहौल बन गया।
रेगुलर ट्रेन सीमांचल एक्सप्रेस में जबरन घुसना चाहते थे उपद्रवी
घटना के संबंध में सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि स्टेशन पर मौजूद अभ्यर्थियों की भीड़ ने वहां से गुजर रही ट्रेन नंबर 2488 (सीमांचल एक्सप्रेस) को जबरन रोक दिया था। रेलवे को पहले से भीड़ का अंदाजा था और स्पेशल ट्रेन की घोषणा भी की गई थी, लेकिन छात्र रेगुलर ट्रेन में ही जाना चाह रहे थे। सीमांचल एक्सप्रेस पर पर्याप्त जगह होने के बावजूद भीड़ में शामिल कुछ तथाकथित छात्रों ने अचानक उपद्रव शुरू कर दिया। सिविल पुलिस के अनुसार, ऐसे उपद्रवियों की संख्या लगभग 150 थी। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिसके जवाब में इन असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी।
CCTV फुटेज और वीडियो से हो रही तथाकथित छात्रों की पहचान
CPRO ने बताया कि रेलवे प्रशासन इस परीक्षा को लेकर पहले से ही पूरी तरह मुस्तैद था और छात्रों की भारी भीड़ को देखते हुए रात 2:30 बजे ही कटिहार के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कर दी गई थी, जो आखिरकार सुबह 5:47 बजे पूरी तरह सुरक्षित रवाना हुई। सीपीआरओ ने बताया कि अब पाटलिपुत्र स्टेशन की स्थिति पूरी तरह से सामान्य और नियंत्रण में है। सिविल पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी की टीमें संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही हैं। स्टेशन के CCTV कैमरों और वीडियो फुटेज को खंगालकर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, छात्रों की सहूलियत के लिए दानापुर मंडल द्वारा 10 और समस्तीपुर मंडल द्वारा 6 यानी कुल 16 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि छात्र परीक्षा के बाद शांतिपूर्ण तरीके से बिहार के अलग-अलग जिलों में स्थित अपने घरों को लौट सकें।
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