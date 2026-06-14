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50 छात्रों ने बीच ट्रैक पर खड़ी कर दी ट्रेन... पाटलिपुत्र स्टेशन पर भारी बवाल के बाद रेलवे अधिकारी ने बताई पूरी कहानी

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Patliputra Railway Station Violence : पाटलिपुत्र स्टेशन पर आबकारी सिपाही परीक्षा के अभ्यर्थियों ने सीमांचल एक्सप्रेस को रोककर हंगामा और पथराव किया। सीपीआरओ सरस्वती चंद्र के अनुसार, स्थिति अब नियंत्रण में है और 16 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

50 छात्रों ने बीच ट्रैक पर खड़ी कर दी ट्रेन... पाटलिपुत्र स्टेशन पर भारी बवाल के बाद रेलवे अधिकारी ने बताई पूरी कहानी

Patliputra Railway Station Violence : बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों द्वारा भारी हंगामा करने का मामला सामने आया है। इस पूरी घटना की ग्राउंड रियलिटी और बवाल के पीछे की असल वजह क्या थी, इसकी पूरी कहानी हाजीपुर (पूर्व मध्य रेलवे) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने खुद बयां की है। सीपीआरओ ने बताया कि कल रात बिहार आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की एक बहुत बड़ी तादाद पाटलिपुत्र स्टेशन पर मौजूद थी। इसी दौरान स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ उपद्रवी तत्वों ने वहां अचानक माहौल खराब करने की कोशिश की, जिससे रेलवे परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों के बीच सुरक्षा को लेकर डर का माहौल बन गया।

रेगुलर ट्रेन सीमांचल एक्सप्रेस में जबरन घुसना चाहते थे उपद्रवी

घटना के संबंध में सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि स्टेशन पर मौजूद अभ्यर्थियों की भीड़ ने वहां से गुजर रही ट्रेन नंबर 2488 (सीमांचल एक्सप्रेस) को जबरन रोक दिया था। रेलवे को पहले से भीड़ का अंदाजा था और स्पेशल ट्रेन की घोषणा भी की गई थी, लेकिन छात्र रेगुलर ट्रेन में ही जाना चाह रहे थे। सीमांचल एक्सप्रेस पर पर्याप्त जगह होने के बावजूद भीड़ में शामिल कुछ तथाकथित छात्रों ने अचानक उपद्रव शुरू कर दिया। सिविल पुलिस के अनुसार, ऐसे उपद्रवियों की संख्या लगभग 150 थी। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिसके जवाब में इन असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी।

CCTV फुटेज और वीडियो से हो रही तथाकथित छात्रों की पहचान

CPRO ने बताया कि रेलवे प्रशासन इस परीक्षा को लेकर पहले से ही पूरी तरह मुस्तैद था और छात्रों की भारी भीड़ को देखते हुए रात 2:30 बजे ही कटिहार के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कर दी गई थी, जो आखिरकार सुबह 5:47 बजे पूरी तरह सुरक्षित रवाना हुई। सीपीआरओ ने बताया कि अब पाटलिपुत्र स्टेशन की स्थिति पूरी तरह से सामान्य और नियंत्रण में है। सिविल पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी की टीमें संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही हैं। स्टेशन के CCTV कैमरों और वीडियो फुटेज को खंगालकर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, छात्रों की सहूलियत के लिए दानापुर मंडल द्वारा 10 और समस्तीपुर मंडल द्वारा 6 यानी कुल 16 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि छात्र परीक्षा के बाद शांतिपूर्ण तरीके से बिहार के अलग-अलग जिलों में स्थित अपने घरों को लौट सकें।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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