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पाटलिपुत्र सेटेलाइट टाउनशिप की जमीन खरीद-बिक्री से रोक हटी, सम्राट सरकार ने 60 दिन में आपत्ति-सुझाव मांगे

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पाटलिपुत्र सेटेलाइट टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में जिन लोगों की जमीन है, वह अब आसानी से इसकी खरीद और बिक्री कर सकेंगे। बिहार सरकार ने इस पर लगाई हुई पाबंदी हटा दी है। अब तक किसान एवं रैयतों को जमीन खरीदने या बेचने के लिए आवास बोर्ड को आवेदन देना पड़ रहा था।

patliputra satelite township land purchase sale ban lifted
पटना जिले में प्रस्तावित पाटलिपुत्र सेटेलाइट टाउनशिप की जमीन खरीद बिक्री से रोक हटी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार के पटना जिले में प्रस्तावित पाटलिपुत्र सेटेलाइट टाउनशिप के चिह्नित विशेष क्षेत्र की जमीन के खरीद और बिक्री से रोक हटा दी गई है। सम्राट सरकार ने इस टाउनशिप के विकास के लिए डेवलेपमेंट प्लान का प्रारूप जारी कर दिया है। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से शनिवार को अधिसूचना जारी की गई। इस पर 60 दिनों के भीतर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। बता दें कि सम्राट सरकार ने बीते अप्रैल महीने में पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में सेटेलाइट टाउनशिप के चिह्नित क्षेत्रों में जमीन की खरीद, बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगा दी थी।

रोक हटने के बाद पाटलिपुत्र सेटेलाइट टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में जिन किसानों की जमीन है, वह अब खुद से इसकी खरीद और बिक्री कर सकते हैं। अब तक उन्हें आवास बोर्ड के पास आवेदन करना पड़ रहा था। जमीन खरीदने और बेचने का काम डीएम के माध्यम से होता था, जिससे लोगों को लंबी प्रक्रिया से जूझना पड़ रहा था। हालांकि, अन्य जिलों में बनने वाली सेटेलाइट टाउनशिप की जमीन-बिक्री पर प्रतिबंध अभी नहीं हटाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पाटलिपुत्र टाउनशिप को तेजी से विकसित करने के निर्देश पहले ही दे चुके हैं।

बिहार में 12 सेटेलाइट टाउनशिप बनाने की योजना

राज्य के 9 प्रमंडल मुख्यालयों समेत 12 प्रमुख शहरों के पास नई सेटेलाइट टाउनशिप बनाने की योजना है। अप्रैल 2026 में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 11 सेटेलाइट टाउनशिप की चौहद्दी तय करके नगर विकास एवं आवास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी थी।

ये नए शहर पटना, छपरा, सोनपुर, सीतामढ़ी, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और गयाजी में विकसित किए जाने हैं। सम्राट सरकार ने बाद में रोहतास जिले के डेहरी में भी सेटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का फैसला लिया। इस तरह राज्य में कुल 12 जगहों पर टाउनशिप बनाई जाएगी।

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पाटलिपुत्र टाउनशिप का एरिया क्या है?

बिहार सरकार ने अप्रैल महीने में पटना जिले में प्रस्तावित पाटलिपुत्र टाउनशिप के लिए जो चौहद्दी तय की, उसके अनुसार इसके विशेष क्षेत्र में 9 प्रखंडों के 274 गांवों को शामिल किया गया था। इनमें पटना ग्रामीण, पुनपुन, फतुहा, संपतचक, नौबतपुर, धनरुआ, दनियावां और मसौढ़ी के इलाके शामिल हैं।

पुनपुन प्रखंड के पीपरा, बाजीदपुर, पनवार नुरूद्दीनपुर, डुमरी, नादपुर, खैरी, खापुरा, कलियानपुर बसियावां, पीपरा चक और सिकंदरपुर गांवों को टाउनशिप के कोर एरिया में शामिल किया था। हालांकि, बाद में राज्य सरकार ने कोर एरिया का विस्तार कर इसमें कुछ और गांवों को भी जोड़ा।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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