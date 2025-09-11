Patient was in pain doctor said to get referred from PHC order of God of Earth in SKMCH तड़प रही थी महिला, डॉक्टर बोले- रेफर करवाकर आओ; SKMCH में धरती के भगवान का नया फरमान, Bihar Hindi News - Hindustan
तड़प रही थी महिला, डॉक्टर बोले- रेफर करवाकर आओ; SKMCH में धरती के भगवान का नया फरमान

रेहाना खातून दर्द से कराह रही थी। लेकिन इमरजेंसी के चिकित्सक देखना मुनासिब नहीं समझे। परिजनों के काफी विनती करने पर करीब एक घंटे बाद इंटर्न महिला चिकित्सक आईं। वे सदर अस्पताल से रेफर कराने की बात कहकर लौट गईं।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 10:26 AM
बिहार के प्रतिष्ठित एसके मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की इमरजेंसी में चिकित्सकों का हैरान करने वाला फरमान सामने आया है। यहां मरीजों को पहले पीएचसी या फिर सदर अस्पताल से रेफर का सुबूत देना होगा। उसके बाद मेडिकल में इलाज होगा। बुधवार की दोपहर एक ऐसी घटना देखने को मिली। मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने इस पर चुप्पी साध ली है।

मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी कांटी थाने की मनिकपुर निवासी रेहाना खातून दर्द से कराह रही थी। लेकिन इमरजेंसी के चिकित्सक देखना मुनासिब नहीं समझे। परिजनों के काफी विनती करने पर करीब एक घंटे बाद इंटर्न महिला चिकित्सक आईं। वे सदर अस्पताल से रेफर कराने की बात कहकर लौट गईं। इससे आक्रोशित परिजन हंगामा करने लगे। इस बीच मरीज की हालत बिगड़ती देखकर दूसरे अस्पताल लेकर चले गए।

परिजनों ने मेडिकल पुलिस को बताया कि गांव में आपसी विवाद में मारपीट हुई थी। इसमें रेहाना गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसके सिर में गंभीर जख्म था। पुर्जा कटाने के बाद इमरजेंसी में ले गए। वहां तैनात डॉक्टर ने कहा कि पहले पीएचसी से रेफर कराकर लाइए। उसके बाद इलाज होगा। परिजनों ने बताया कि अस्पताल प्रबंधक को कई बार फोन किया गया, लेकिन फोन नहीं उठाया।

इधर, उपाधीक्षक डॉ. सतीश कुमार सिंह ने बताया मामले की जानकारी नहीं है। इमरजेंसी में किसी भी तरह के मरीजों का पहले इलाज करना है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया करनी है। परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मामले की शिकायत की है। कहा जाता है कि इलाज में कोताही का यह पहला मामला नहीं है। इमर्जेंसी मरीजों को प्राइवेट में चले जाने के लिए ऐसा व्यवहार किया जाता है।

इधर एसकेएमसीएच में दलालों का जमावड़ा लगा रहता है। इमरजेंसी मरीजों पर उनकी नजर रहती है। कई बार मरीजों को सरकारी व्यवस्था से डराकर एम्बुलेंस चालकों की मदद से मरीजों को प्राइवेट में ले जाया जाता है। एसकेएमसीएच के आस पास निजी अस्पतालों की भरमार है। इनकी संख्या सैंकड़े में होगी।