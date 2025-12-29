चप्पल की मालिश कर मरीज का इलाज, बिहार के अस्पताल में गजब हुआ; जांच के आदेश
लंबे समय तक इंतजार के बाद जब कोई सहायता नहीं मिली तो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने चप्पल से मालिश करने की सलाह दी। मजबूरी में परिजनों ने उसी तरीके से इलाज शुरू किया, जिसका वीडियो बाद में सामने आया।
बिहार के एक सरकारी अस्पताल में चप्पल से इलाज करने का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल सहरसा जिले में स्थित सदर अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बिजली का करंट लगने से घायल युवक का इलाज डॉक्टरों ने नहीं किया, बल्कि परिजनों ने चप्पल से मालिश कर उसे संभालने की कोशिश की। हैरानी की बात यह रही कि अस्पताल में मौजूद व्यवस्था पर भरोसा टूटने के बाद परिजनों का विश्वास डॉक्टर के इलाज की बजाय देसी उपाय पर दिखा। जख्मी युवक मंजीत कुमार ने बताया कि अस्पताल पहुंचने के बाद केवल एक इंजेक्शन दिया गया। इसके बाद न तो डॉक्टर और न ही कोई नर्स मरीज को देखने आई।
लंबे समय तक इंतजार के बाद जब कोई सहायता नहीं मिली तो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने चप्पल से मालिश करने की सलाह दी। मजबूरी में परिजनों ने उसी तरीके से इलाज शुरू किया, जिसका वीडियो बाद में सामने आया। इस बार मामला और भी शर्मनाक है, जहां बिजली का करंट लगे मरीज का इलाज डॉक्टरों की जगह चप्पल से किया गया। इलाज के नाम पर यह अमानवीय दृश्य न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आपात स्थिति में मरीज और उनके परिजन किस कदर असहाय हैं।
प्रशासन की चुप्पी, जांच का भरोसा
घटना के दौरान अस्पताल प्रशासन की कोई सक्रियता नजर नहीं आई। इस पूरे मामले में सिविल सर्जन रतन झा ने कहा कि उन्हें भी घटना की जानकारी मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए बोर्ड गठित किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोगों ने कहा कि जांच और कार्रवाई तो सिर्फ बात को ठंडा करने के लिए आश्वासन है।
कई घटनाएं ऐसी है जिसकी जांच और कार्रवाई से आम लोग वाकिफ नहीं हुए है। सवाल यह है क्या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। जिस कारण आए दिन सदर अस्पताल के कर्मियों की लापरवाही उजागर होती रहती है। जिसका खामियाजा मरीज एवं उनके परिजनों को भुगतना पड़ता है और लोग परेशान होते हैं।
एक साल से अस्पताल ने बटोरी कई सुर्खियां
सदर अस्पताल आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता है। कभी इलाज में भारी लापरवाही के आरोप लगते हैं, तो कभी प्रसव वार्ड में अवैध रूप से पैसे लेने की शिकायतें व वीडियो सामने आती हैं। कई बार अस्पताल परिसर में झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र जैसे मामलों को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने सदर अस्पताल की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
आखिर कब सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था
सवाल वही है आखिर कब तक सदर अस्पताल बदहाली का शिकार बना रहेगा। कभी इलाज में लापरवाही, कभी प्रसव वार्ड में अवैध वसूली, कभी झाड़-फूंक और अब करंट लगे मरीज का चप्पल से इलाज। लगातार सामने आ रही घटनाएं यह साफ संकेत देती हैं कि व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अधीक्षक, उपाधीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अब तक स्थायी नियुक्ति क्यों नहीं हो सकी है। जब नेतृत्व ही अस्थायी या रिक्त होगा, तो जवाबदेही तय कैसे होगी। मरीज इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें अव्यवस्था, लापरवाही और संवेदनहीनता का सामना करना पड़ता है। अब जरूरत सिर्फ जांच और आश्वासन की नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई और स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था की है। जब तक जिम्मेदार पदों पर सक्षम और स्थायी अधिकारी नहीं बैठेंगे, तब तक सुधार सिर्फ कागजों में ही सीमित रहेगा।