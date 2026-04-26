एम्बुलेंस में मरीज की मौत, लापरवाही ने ली जान, कटघरे में स्वास्थ्य विभाग; डीएम के आदेश पर FIR दर्ज

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। एम्बुलेंस की एजेंसी और ड्राइवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

Bihar News: बिहार के जमुई में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाने के रास्ते में एम्बुलेंस में मरीज की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग और सेवा देने वाली एजेंसी की लापरवाही से एक गरीब की जान चली है। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया है। जांच के बाद मामले के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

एंबुलेंस में तेल खत्म और मरीज की मौत मामले को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सख्त रुख अख्तियार करते हुए शनिवार को जिलाधिकारी नवीन द्वारा दोषी एंबुलेंस के चालक और एजेंसी पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार को दिया गया है। सिविल सर्जन ने भी एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

बताते चलें कि गुरुवार को जमुई सदर अस्पताल एक मरीज को बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाने के दौरान एम्बुलेंस में तेल खत्म होने के कारण मरीज धीरज रविदास की जान चली गई थी। मृतक झाझा प्रखंड के बाबुबाँक गांव का निवासी था।इस मामले को लेकर शुक्रवार मृतक के पुत्र अजीत दास ने एम्बुलेंस चालक और एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सिविल सर्जन को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। साथ आवेदन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी को भी दी गई थी।

गुरुवार को सदर अस्पताल जमुई से गंभीर हालत में धीरज रविदास को पीएमसीएच पटना रेफर किया गया था। एम्बुलेंस संख्या BR01PP-6631 से मरीज को पटना ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही वाहन में तेल खत्म हो गया। आरोप है कि चालक ने लगभग ढाई घंटे तक एम्बुलेंस को बीच सड़क पर खड़ा रखा। परिजनों का कहना है कि इस दौरान चालक द्वारा दो हजार रुपये की मांग की गई थी। समय पर इलाज नहीं मिलने और देरी के कारण मरीज धीरज रविदास की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोशित होकर झाझा पीएचसी में हंगामा भी किया था।