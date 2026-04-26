एम्बुलेंस में मरीज की मौत, लापरवाही ने ली जान, कटघरे में स्वास्थ्य विभाग; डीएम के आदेश पर FIR दर्ज
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। एम्बुलेंस की एजेंसी और ड्राइवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
Bihar News: बिहार के जमुई में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाने के रास्ते में एम्बुलेंस में मरीज की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग और सेवा देने वाली एजेंसी की लापरवाही से एक गरीब की जान चली है। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया है। जांच के बाद मामले के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
एंबुलेंस में तेल खत्म और मरीज की मौत मामले को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सख्त रुख अख्तियार करते हुए शनिवार को जिलाधिकारी नवीन द्वारा दोषी एंबुलेंस के चालक और एजेंसी पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार को दिया गया है। सिविल सर्जन ने भी एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
बताते चलें कि गुरुवार को जमुई सदर अस्पताल एक मरीज को बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाने के दौरान एम्बुलेंस में तेल खत्म होने के कारण मरीज धीरज रविदास की जान चली गई थी। मृतक झाझा प्रखंड के बाबुबाँक गांव का निवासी था।इस मामले को लेकर शुक्रवार मृतक के पुत्र अजीत दास ने एम्बुलेंस चालक और एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सिविल सर्जन को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। साथ आवेदन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी को भी दी गई थी।
गुरुवार को सदर अस्पताल जमुई से गंभीर हालत में धीरज रविदास को पीएमसीएच पटना रेफर किया गया था। एम्बुलेंस संख्या BR01PP-6631 से मरीज को पटना ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही वाहन में तेल खत्म हो गया। आरोप है कि चालक ने लगभग ढाई घंटे तक एम्बुलेंस को बीच सड़क पर खड़ा रखा। परिजनों का कहना है कि इस दौरान चालक द्वारा दो हजार रुपये की मांग की गई थी। समय पर इलाज नहीं मिलने और देरी के कारण मरीज धीरज रविदास की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोशित होकर झाझा पीएचसी में हंगामा भी किया था।
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। संबंधित आवेदन और प्रेस कतरन के आधार पर निर्देश जारी किया गया है कि एम्बुलेंस चालक एवं एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज की जाए और कार्रवाई की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए। डीएम ने स्पष्ट किया है कि मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीएम के आदेश पर एम्बुलेंस की एजेंसी और ड्राइवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें