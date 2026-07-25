VIDEO: बिहार बंद में सीतामढ़ी में भारी उत्पात; गेट तोड़ कलेक्ट्रेट में घुसे उपद्रवी, एसपी जख्मी, लाठीचार्ज

आंदोलनकारी छात्रों ने कलेक्ट्रेट स्थित मर्यादापथ के मुख्य द्वार पर पहुंचकर जमकर पत्थरबाजी की और गेट को तोड़ दिया। गेट टूटने के बाद बड़ी संख्या में छात्र परिसर की ओर बढ़े और पुलिस तथा प्रशासनिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया।

Bihar Bandh Sitamarhi News: बिहार के सीतामढ़ी में शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन को कलेक्ट्रेट गेट के पास अचानक उग्र हो गया। आंदोलनकारी छात्रों ने कलेक्ट्रेट स्थित मर्यादापथ के मुख्य द्वार पर पहुंचकर जमकर पत्थरबाजी की और गेट को तोड़ दिया। गेट टूटने के बाद बड़ी संख्या में छात्र परिसर की ओर बढ़े और पुलिस तथा प्रशासनिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर पथराव करने लगे। उपद्रवियों को खदेड़ने के दौरान एसपी अमित रंजन घायल हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रदर्शन के दौरान पहले कलेक्ट्रेट गेट पर लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर पत्थर फेंके गए। इसके बाद आंदोलनकारियों ने कलेक्ट्रेट गेट और वहां तैनात पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया। अचानक हुई पत्थरबाजी से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। कई पुलिसकर्मी और आम नागरिक इसकी चपेट में आकर घायल हो गए।

आंसू गैस के गोले दागे स्थिति बिगड़ने पर प्रारंभिक चरण में पुलिस पीछे हट गई, लेकिन वरीय अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। प्रशासन ने आंदोलनकारियों को हटाने के लिए पहले चेतावनी दी, लेकिन जब पथराव नहीं रुका तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। पुलिस की कार्रवाई के बाद मर्यापथ क्षेत्र को खाली करा लिया गया।

एक कार में भी तोड़फोड़ इस दौरान आंदोलनकारियों के एक समूह ने रास्ते में खड़ी एक कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। कार के शीशे तोड़ दिए गए और वाहन को काफी नुकसान पहुंचा। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।

एसपी को लगा पत्थर प्रदर्शनकारियों के पथराव में पुलिस अधीक्षक अमित रंजन घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पथराव के दौरान एसपी को चोट लगी, जिसके बाद उन्हें तत्काल सुरक्षित स्थान पर ले जाकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया।

घटना के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल एवं विशेष बल को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मोर्चा संभाला और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी।

फिलहाल शांति बहाल हालांकि मर्यापथ को खाली करा लिया गया है, लेकिन मुख्य मार्ग पर अभी भी बड़ी संख्या में आंदोलनकारी डटे हुए हैं। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है तथा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।