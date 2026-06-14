Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल के बाद बिहार में सियासी भूचाल, मंत्री बोले ‘साजिश’; पप्पू यादव ने कहा युवाओं का गुस्सा जायज

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

Patliputra Railway Station Violence: पाटलिपुत्र स्टेशन पर हुए पथराव को मंत्री श्रवण कुमार ने असामाजिक तत्वों की करतूत बताकर जांच की बात कही है, जबकि सांसद पप्पू यादव ने इसे पेपर लीक और बेरोजगारी से उपजा छात्रों का गुस्सा बताया।

पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल के बाद बिहार में सियासी भूचाल, मंत्री बोले ‘साजिश’; पप्पू यादव ने कहा युवाओं का गुस्सा जायज

Patliputra Railway Station Violence : बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर बिहार आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों द्वारा किए गए हंगामे, ट्रेन रोकने और पथराव की घटना ने अब सूबे में एक बड़ा सियासी रूप अख्तियार कर लिया है। इस गंभीर मामले को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के बिल्कुल विपरीत बयान सामने आए हैं। जहाँ एक तरफ सरकार इस घटना के पीछे किसी सोची-समझी साजिश और उपद्रवियों का हाथ होने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे सीधे तौर पर बिहार के नौजवानों और बेरोजगारों के सब्र का बांध टूटना बताया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले के सामने आने के बाद स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है।

'छात्र कभी ऐसा नहीं कर सकते, यह असामाजिक तत्वों का काम है'

रेलवे स्टेशन पर मचे कोहराम को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने पूरी तरह से छात्रों का बचाव करते हुए उपद्रवियों को आड़े हाथों लिया है। मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "मुझे यह बात अच्छी तरह समझ आती है कि यह किसी भी सच्चे छात्र का काम नहीं हो सकता। जो युवा नौकरी की तलाश में हैं, कठिन कंपटीशन्स की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देने आए हैं, वे इस तरह का हिंसक कृत्य कभी नहीं करेंगे। इसमें जरूर कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ है, जिन्होंने भीड़ का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया है।" मंत्री ने आगे भरोसा दिलाते हुए कहा कि बिहार सरकार इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित होने वाले सभी दोषियों के खिलाफ बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

'नौजवानों का यह आक्रोश कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिखेगा'

दूसरी तरफ, इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद पप्पू यादव ने राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर भड़ास निकाली है। पप्पू यादव ने बेहद आक्रामक तेवर अपनाते हुए कहा, "नौजवानों का यह आक्रोश अब आपको उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखने को मिलेगा। सरकार ने देश में मजदूरी खत्म कर दी, किसानों के घर से सब कुछ छीनकर पूंजीपतियों और विदेशों के हाथों में सौंप दिया। महंगाई के कारण दाल, गैस और तेल आम जनता की पहुंच से बाहर हो चुके हैं।" उन्होंने युवाओं के दर्द को बयां करते हुए आगे कहा कि आज बिहार के गरीब, पिछड़े, दलित और सवर्ण समाज के जो बच्चे कोटा या बड़े शहरों में कोचिंग की फीस नहीं भर सकते, वे खुद से सेल्फ स्टडी कर सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। लेकिन कभी अग्निवीर योजना के नाम पर तो कभी पेपर लीक और क्वेश्चन आउट के कारण उनके सारे सपने कतरन बनकर बिखर जाते हैं, जिससे तंग आकर छात्रों का यह गुस्सा सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर फूट रहा है।

ये भी पढ़ें:नालंदा की बावन बूटी साड़ी समेत बिहार के 3 प्रोडक्ट्स को मिला GI टैग
ये भी पढ़ें:बिहार में कमजोर पड़ा मानसून तो बढ़ी गर्मी, कब होगी बारिश; IMD ने क्या बताया
ये भी पढ़ें:बिहार में तस्करों को एस्कॉर्ट कर सुरक्षित रास्ता दे रही थी डायल 112, STF ने पकड़ा

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar News Bihar News Today Latest Hindi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।