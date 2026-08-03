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तीन फेज में बसायी जाएगी पाटलिपुत्र सेटेलाइट टाउनशिप; जानें पूरा मास्टरप्लान

By sandeep
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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पाटलिपुत्र सेटेलाइट टाउनशिप का विकास 20 वर्षों में चरणबद्ध होगा। 2047 तक 66 लाख आबादी के लिए विकसित होने वाली इस योजना में पहले पांच वर्षों में भूमि अधिग्रहण, 90 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क, पेयजल, सीवरेज, बिजली, ट्रांजिट हब, प्रशासनिक परिसर, जल संरक्षण और हरित पट्टी जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित होंगी।

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पाटलिपुत्र सेटेलाइट टाउनशिप को चरणवार विकसित किया जाएगा। मास्टर प्लान में इसकी रूपरेखा तय कर ली गई है। वहीं, मास्टर प्लान के प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव देने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। वर्तमान में टाउनशिप का ज्यादातर इलाका ग्रामीण है। यहां आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। कनेक्टिविटी भी बेहतर नहीं है। इसलिए जमीन लेने के बाद सबसे पहले आधारभूत संरचना का विकास होगा। सड़क, नाला, पार्क, ड्रेनेज, पेयजल आदि की व्यवस्था के साथ ही परिवहन सेवा भी बेहतर की जाएगी। इसके बाद शहरों में स्मार्ट सुविधाओं का विकास होगा। 2047 तक इसे 66 लाख आबादी को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। इसकी परिधि में दो नगर निकाय, नौ प्रखंड और 274 गांव आ रहे हैं। बीस साल में यह विकसित हो जाएगा।

पहले पांच वर्ष में सड़क, बिजली, सीवरेज

सबसे पहले जमीन ली जाएगी। उसके बाद जरूरी एनओसी लेने का काम होगा। इसके लिए विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी) का गठन होगा। कोर क्षेत्र का विकास सबसे पहले होगा। उसके बाद केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र (सीबीडी) और आसपास के इलाके विकसित होंगे। इसी क्रम में 90 मीटर यानी करीब 300 फीट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। यह उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम तक मुख्य सड़क होगी। पूरे टाउनशिप की कनेक्टिविटी इसी से होगी। इससे रिंग रोड और अन्य सड़कें जुड़ी होंगी। अन्य सड़कों को भी 60 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इसके बाद पेयजल, सीवरेज, बिजली, उपयोगिता गलियारे, एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जट डुमरी ट्रांजिट हब, प्रशासनिक परिसर, जल संरक्षण ढांचा विकसित किया जाएगा। हरित पट्टी का भी विकास होगा।

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दूसरा चरण: थीम आधारित विकास

दूसरे चरण को पांच से दस साल तक माना गया है। इस अवधि में थीम आधारित विकास कार्य होंगे। नए एमआरटीएस कॉरिडोर, केंद्रीय ट्रांजिट हब, औद्योगिक हब और फिनटेक सिटी विकसित की जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों का विस्तार, स्पोर्ट्स सिटी, बड़े पार्क और मनोरंजन स्थल भी बनाए जाएंगे। इसी चरण में सरकारी परिसर के लिए डिस्ट्रिक्ट कुलिंग सिस्टम और प्रमुख इलाकों में आधुनिक कचरा संग्रहण प्रणाली शुरू की जाएगी।

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तीसरा चरण: महानगर का रूप लेगा

तीसरे चरण का काल 10 से 20 वर्ष तक माना गया है। इस अवधि में पूरी टाउनशिप महानगर का रूप ले लेगी। सभी आधुनिक सुविधाएं विकसित कर ली जाएंगी। आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों का विस्तार हो जाएगा। इसी चरण में रैपिड रेल कॉरिडोर से टाउनशिप को जोड़ने का काम होगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केंद्र बनाए जाएंगे। पर्यटन और होटल सेवा को विस्तार दिया जाएगा।

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