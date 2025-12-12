पाटलिपुत्र सहकारी बैंक का अफसर निकला पेट्रोल पंप और राइस मिल का मालिक, बैंक खाते फ्रीज

संक्षेप: पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास अधिकारी भवेश कुमार के ठिकानों पर हुई ईओयू की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति मिली है। विकास अधिकारी पेट्रोल पंप, राइस मिल समेत कई प्रॉपर्टी का मालिक निकला।

बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पाटलिपुत्र सहकारी बैंक के विकास अधिकारी भवेश कुमार सिंह के 6 ठिकानों पर शुक्रवार को छापेमारी की। इन पर 10 सालों के सेवाकाल के दौरान अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। छापेमारी में इनके पास पेट्रोल पंप, चावल मिल, पटना में पहाड़ी पर जी-5 आलीशान मकान, पैतृक गांव में 41 डिसमिल जमीन सहित करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने की जानकारी मिली है। ईओयू ने विकास अधिकारी से संबंधित कुछ बैंक खातों को भी फ्रीज करना शुरू कर दिया है।

छापेमारी पटना के रूपसपुर थाना के रामजयपाल नगर स्थित पुष्पक रेसिडेंसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर-203, शहर के अगमकुआं थाना के पहाड़ी पर के पास जकरियापुर मोहल्ला में कृष्णा निकेतन स्कूल के पास गोदाम गली में आलिशान पांच मंजिला मकान, एसपी वर्मा रोड स्थित पाटलिपुत्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के कार्यालय, गोपालगंज के माझागढ़ के धर्मपरसा पोस्ट स्थित उनके पैतृक गांव जलालपुर गांव, मांझागढ़ थाना में मौजूद भावना पेट्रोलियम विशंभरपुर का पेट्रोल पंप और बिहटा के बेला में स्थित जय माता दी राईस मिल के कार्यालय में की गई।

ईओयू के अनुसार, भवेश कुमार सिंह वर्ष 2014 में पाटलिपुत्रा केंद्रीय सहकारी बैंक में स्केल -1 पर नियुक्त हुए थे। 2024 में इन्हें स्केल -3 में प्रोन्नति मिली है। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से आय से 60.68 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित की है। इसी के आधार पर ईओयू थाना में कांड संख्या 43/2025, 11 दिसंबर 2025 का मामला भ्रष्टाचार निवारण निरोध अधिनियम की धारा 13(2) एवं धारा 13(1)(बी) के तहत दर्ज किया गया। फिर, न्यायालय से तलाशी की मंजूरी प्राप्त कर शुक्रवार को छापेमारी की गई।

जांच के दौरान भवेश कुमार सिंह द्वारा बिहटा के बेला में स्थित जय माता दी राइस मिल को खरीद कर अपने रिश्तेदार को इसका संचालक बनाए जाने तथा गोपालगंज के विशंभरपुर में अपनी पुत्री भावना के नाम पर एक पेट्रोल पंप खोल कर उनके भाई राजेश कुमार द्वारा संचालित करने का प्रमाण पाया गया है। तलाशी के क्रम में कई बैंकों के पासबुक जब्त किए गए हैं, जिनमें करीब 15 लाख रुपये जमा हैं। इन बैंक खातों में बहुत बड़ी रकम का लेनदेन किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। आरोपी अधिकारी के नाम पर दो हुंडई क्रेटा वाहन, एक महेंद्रा स्कॉर्पियो मिला है एवं कई अन्य वाहनों की खरीद करने के साक्ष्य मिले है, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है।

बैंक खाता फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू आरोपी अधिकारी द्वारा अपने रिश्तेदार के नाम पर खोले गए आरएम इंटरप्राइजेज से संबंधित विभिन्न बैंकों के पासबुक/चेकबुक बरामद किये गये हैं। आरएम इंटरप्राइजेज के नाम के पाटलिपुत्रा केंद्रीय सहकारी बैंक में एक खाता पाया गया है, जिसमें वर्ष 2025 में 12 से 15 करोड़ का लेनदेन है। आरोपी अधिकारी एवं उनकी पत्नी के नाम जीवन बीमा में निवेश के कागजात, जेवरात खरीदने के कागजात मिले हैं।

ईओयू द्वारा जब्त बैंक खातों को फ्रीज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुल 8 बैंक खातों में करीब 15 लाख रुपये जमा पाई गई है। वहीं, आरोपी के रिश्तेदार के नाम बैंक खातों में जमा राशि के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। भवन के मूल्यांकन, बैंकों, बीमा एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश की गणना के बाद इनकी अवैध कमाई का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है।