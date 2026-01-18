पादरी के साथ युवती की गंदी तस्वीर कर दी वायरल, धर्मांतरण का भी आरोप; 3 गिरफ्तार
इस संबंध में शाहमल खैरा निवासी विशाल कुमार के पिता अंगद राम ने बताया कि मेरे पुत्र के विरुद्ध पास्टर द्वारा युवती की मिलीभगत से मनगढ़ंत और बेबुनियाद एफआईआर दर्ज कराई गई है।
बिहार के सासाराम जिले में एक पादरी के साथ एक युवती की गंदी तस्वीरें वायरल कर दी गईं। मामला कोचस का है। यहां पुलिस ने तीन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। राजपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने केस दर्ज करवाया है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है। घटना के संबंध में थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि धर्मावती नदी के किनारे स्थित पास्टर शंभू शर्मा द्वारा संचालित द चर्च ऑफ वंडर्स और विजडम में युवती काम करती हैं।
तीन तीन आरोपियों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है वो भी पहले वहां काम करते थे। इन तीनों के हटने के बाद यहां युवती काम कर रही थीं। महिला का आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर इन तीनों लोगों द्वारा धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है और पास्टर के साथ अश्लील तस्वीर फेसबुक पर वायरल किया गया है।
घटना को लेकर उनके परिजनों से शिकायत की गई। लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। जिसे देखते हुए युवती ने कोचस थाना क्षेत्र के शाहमल खैरा निवासी विशाल कुमार, बक्सर जिले के चौसा थाना अंतर्गत सोनपा निवासी रौशन कुमार व राकेश कुमार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। जिसके आलोक में तीनों की गिरफ्तारी की गई है।
परिजनों ने आरोपों को बताया बेबुनियाद
इस संबंध में शाहमल खैरा निवासी विशाल कुमार के पिता अंगद राम ने बताया कि मेरे पुत्र के विरुद्ध पास्टर द्वारा युवती की मिलीभगत से मनगढ़ंत और बेबुनियाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे द्वारा रोगों से मुक्ति और संपन्न बनाने के लिए झाड़-फूंक कर शैतान को बाहर करने के नाम पर किए जा रहे धर्मांतरण जैसे कुरीतियों को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था।
उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र ईसाई मिशनरियों में काम नहीं करता था। वह निर्दोष है, जिसे एक साजिश के तहत फंसाया गया है। इसके विरुद्ध मैं वरीय अधिकारियों से शिकायत करूंगा।