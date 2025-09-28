पटना एयरपोर्ट से विमान डायवर्ट पर यात्रियों का हंगामा; उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम के चलते नहीं मिली जगह
जानकारी के अनुसार, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कार्यक्रम पटना में होने के कारण पटना एयरपोर्ट पर विमान को जगह नहीं मिली। इसके कारण इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई2769 को डायवर्ट किया गया है।
पटना एय़रपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल यहां दिल्ली से पटना आने वाली इंडिगो की फ्लाइट को वाराणसी डाइवर्ट कर दिया गया। जिसके कारण एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। इस फ्लाइट में पटना के 140 यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कार्यक्रम पटना में होने के कारण पटना एयरपोर्ट पर विमान को जगह नहीं मिली। इसके कारण इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई2769 को डायवर्ट किया गया है।
आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन पहली बार बिहार आए हैं। पटना के बाद उपराष्ट्रपति यहां से मुजफ्फरपुऱ जाएंगे। यहां वो कटरा स्थित चामुंडा मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। यहां हैलीपैड स्थल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
एयरपोर्ट पर यात्रियों ने एयरलाइन प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और कहा है कि बना पूर्व सूचना दिए इस तरह डायवर्ट करना यात्रियों के साथ धोखा है। कई यात्रियों का कहना था कि कई लोग जरूरी काम से पटना लौट रहे थे, लेकिन उन्हें वाराणसी उतार दिया गया। इससे उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।