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पटना एयरपोर्ट पर बोर्डिंग गेट और लगेज बेल्ट अचानक नहीं बदल सकेंगे, नया नियम

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, मुख्य संवाददाता, पटना
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अब पटना एयरपोर्ट पर अचानक र्डिंग गेट और लगेज बेल्ट में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। दरअसल, अंतिम समय में बोर्डिंग गेट बदल दिए जाने से यात्रियों को एक गेट से दूसरे गेट तक भागदौड़ करनी पड़ती है। इसी वजह से इसे लेकर नए नियम बनाए गए हैं।

Patna Airport
पटना एयरपोर्ट पर बोर्डिंग गेट और लगेज बेल्ट को लेकर नया नियम बना है। (फाइल फोटो)

पटना, मुख्य संवाददाता। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना पर अब विमानों के बोर्डिंग गेट और लगेज बेल्ट में अचानक बदलाव नहीं किया जा सकेगा। शीतकालीन समय-सारणी लागू होने के साथ ही एयरपोर्ट प्रशासन ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार, विमानों की समय-सारणी के साथ ही संबंधित लगेज बेल्ट और बोर्डिंग गेट भी पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं। यदि किसी कारणवश बोर्डिंग गेट बदलना पड़ता है, तो एयरलाइन को इसकी ठोस वजह भी बतानी होगी।

दरअसल, अंतिम समय में बोर्डिंग गेट बदल दिए जाने से यात्रियों को एक गेट से दूसरे गेट तक भागदौड़ करनी पड़ती है। इससे खासकर बुजुर्गों और बच्चों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी होती है। इसी को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने यह कदम उठाया है। वहीं, एयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्यों से अगले आदेश तक बोर्डिंग गेट संख्या 12ए बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

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पटना एयरपोर्ट से सर्दियों के शुरुआती दौर के लिए उड़ानों की नई समय-सारणी रविवार से प्रभावी हो जाएगी। इसके अनुसार, 30 नवंबर तक रोजाना 40 जोड़ी उड़ानों का संचालन होगा। इस दौरान छह नई उड़ान सेवाएं शुरू होंगी। इससे पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और चंडीगढ़ के लिए हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नई समय-सारणी में पटना से 14 शहरों के लिए हवाई संपर्क निर्धारित किया गया है। नई समय-सारणी के अनुसार, पटना एयरपोर्ट पर सुबह की पहली उड़ान दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई-6245 होगी, जो सुबह 8 बजे पहुंचेगी। यह विमान सुबह 8:35 बजे पटना से रवाना होगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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