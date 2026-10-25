पटना एयरपोर्ट पर बोर्डिंग गेट और लगेज बेल्ट अचानक नहीं बदल सकेंगे, नया नियम
अब पटना एयरपोर्ट पर अचानक र्डिंग गेट और लगेज बेल्ट में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। दरअसल, अंतिम समय में बोर्डिंग गेट बदल दिए जाने से यात्रियों को एक गेट से दूसरे गेट तक भागदौड़ करनी पड़ती है। इसी वजह से इसे लेकर नए नियम बनाए गए हैं।
पटना, मुख्य संवाददाता। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना पर अब विमानों के बोर्डिंग गेट और लगेज बेल्ट में अचानक बदलाव नहीं किया जा सकेगा। शीतकालीन समय-सारणी लागू होने के साथ ही एयरपोर्ट प्रशासन ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार, विमानों की समय-सारणी के साथ ही संबंधित लगेज बेल्ट और बोर्डिंग गेट भी पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं। यदि किसी कारणवश बोर्डिंग गेट बदलना पड़ता है, तो एयरलाइन को इसकी ठोस वजह भी बतानी होगी।
दरअसल, अंतिम समय में बोर्डिंग गेट बदल दिए जाने से यात्रियों को एक गेट से दूसरे गेट तक भागदौड़ करनी पड़ती है। इससे खासकर बुजुर्गों और बच्चों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी होती है। इसी को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने यह कदम उठाया है। वहीं, एयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्यों से अगले आदेश तक बोर्डिंग गेट संख्या 12ए बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
पटना एयरपोर्ट से सर्दियों के शुरुआती दौर के लिए उड़ानों की नई समय-सारणी रविवार से प्रभावी हो जाएगी। इसके अनुसार, 30 नवंबर तक रोजाना 40 जोड़ी उड़ानों का संचालन होगा। इस दौरान छह नई उड़ान सेवाएं शुरू होंगी। इससे पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और चंडीगढ़ के लिए हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नई समय-सारणी में पटना से 14 शहरों के लिए हवाई संपर्क निर्धारित किया गया है। नई समय-सारणी के अनुसार, पटना एयरपोर्ट पर सुबह की पहली उड़ान दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई-6245 होगी, जो सुबह 8 बजे पहुंचेगी। यह विमान सुबह 8:35 बजे पटना से रवाना होगा।