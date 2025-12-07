इंडिगो संकट से यात्री बेहाल, टिकटों की लग रही बोली; विमान किराया 60 हजार पार

संक्षेप: पटना एयरपोर्ट पर विदेश जाने वाले यात्री ज्यादा चिंतित दिखे। ये यात्री बैंकॉंक, यूरोप, दुबई के अलावा गोवा आदि शहरों के लिए पहले से ही लाखों रुपये लगा टिकट, होटलों की बुकिंग आदि करा चुके हैं।

इंडिगो विमान की परिचालन व्यवस्था बाधित होने के बाद पटना के विमान यात्री परेशानी में है। विमानों के लगातार रद्द होने से टिकट नहीं मिल रहा है। इधर, विमानन कंपनियां मौके का फायदा उठाकर जेब ढीली करने में लगी है। स्थिति यह है कि पटना एयरपोर्ट के टिकट काउंटरों पर एक तरह से टिकटों की बोली लग रही है। स्पाइसजेट, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के काउंटर पर यात्रियों को बताया जा रहा है कि पटना से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों के लिए दो-तीन दिनों तक टिकट उपलब्ध नहीं है।

गुहार लगाने पर स्पाइसजेट के काउंटर पर बताया गया कि रविवार को मुंबई जाने के लिए वन स्टॉप विमान है। इसके लिए 67 हजार 593 रुपये का टिकट है। रविवार रात 9:40 में विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। वहां से रात के 2 बजे मुंबई के लिए विमान मिलेगा। गोआईबिबो ऑनलाइन एप पर शनिवार की सुबह पटना से मुंबई जाने के लिए वन स्टॉप विमान का किराया 93 हजार 903 रुपये दिख रहा था। इंडिगो के टिकट काउंटर पर यात्रियों को बताया जा रहा था कि 9 दिसंबर के बाद ही टिकट मिलेगा। ऑनलाइन पोर्टल पर इंडिगो के विमान का टिकट उपलब्ध है।

विदेश और घूमने जाने वाले यात्री दिखे सबसे अधिक लाचार पटना एयरपोर्ट पर विदेश जाने वाले यात्री ज्यादा चिंतित दिखे। ये यात्री बैंकॉंक, यूरोप, दुबई के अलावा गोवा आदि शहरों के लिए पहले से ही लाखों रुपये लगा टिकट, होटलों की बुकिंग आदि करा चुके हैं। पटना के विकास कुमार ने बताया कि दो माह पहले पटना से मुंबई और मुंबई से जर्मनी जाने का टिकट कराए थे। रविवार सुबह 10 बजे मुंबई से जर्मनी के लिए फ्लाइट है। विमान रद्द होने पर लाखों रुपये बर्बाद होंगे। रोहित कुमार ने बताया कि उन्हें घूमने के लिए परिवार के साथ गोवा जाना था। लेकिन हैदराबाद से गोवा वाला विमान रद्द है। इंडिगो द्वारा वैकल्पिक विमान की सुविधा नहीं है।