तीन घंटे में पशुपतिनाथ और 2 घंटे में देवघर, इस एक्सप्रेसवे से मुंगेर से नेपाल जाना भी होगा आसान

Feb 23, 2026 02:45 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, मुंगेर
माना जा रहा है करीब 250 किलोमीटर लंबे इस प्रस्तावित एक्सप्रेसवे से दोनों प्रमुख तीर्थस्थलों के बीच यात्रा समय 13-14 घंटे से घटकर लगभग 2-3 घंटे रह जायेगी। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए 8,260 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

नेपाल स्थित पशुपतिनाथ से मुंगेर होते हुए देवघर के प्रस्तावित एक्सप्रेस वे के निर्माण से बिहार के मुंगेर जिले में रहने वाले लोगों में खुशी छा गई है। फोर लेन, सिक्स लेन, ग्रीन कॉरिडोर और गंगा पथ जैसे सड़कों के जाल से जुड़े मुंगेर जिले के लोगों को एक और सिक्स लेन एक्सप्रेसवे मिलने से यहां के लोगों में खुशी छा गयी है। यह एक्प्रेसवे यहां के लोगों को नया आयाम देगा। पशुपतिनाथ और देवघर के बीच में बसे मुंगेर के लोग अब लगभग तीन घंटे में पशुपतिनाथाथ तो दो घंटे में से देवघर पहुंच सकेंगे। यहां के लोगों को कहना है कि यह परियोजना भारत और नेपाल के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क को नई गति देगी।

इसके अलावा यह मुंगेर से नेपाल जाने का सबसे नजदीकी रास्ता होगा। चैंबर ऑफ कॉमर्स, मुंगेर सेवा मंच, लायंस क्लब आदि संगठनों ने पथनिर्माण मंत्री की घोषणा पर खुशी जाहिर की है। रविवार को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चैंबर के अध्यक्ष आशोक सितारिया ने कहा कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे असरगंज से संग्रामपुर तक के लोगों को रोजगार के नए अवसर देगा। जिन किसानों की जमीन का अधिग्रण होगा उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो सकेगी।

मंगलवार को विधानसभा में की थी घोषणा

गौरतलब है कि पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में यह घोषणा की थी कि नेपाल के पशुपतिनाथ से बिहार होते हुए झारखंड के बैद्यनाथ धाम तक पशुपतिनाथ-बैद्यनाथ धाम हाई-स्पीड कॉरिडोर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि लगभग 250 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे काठमांडू से भीमनगर और बीरपुर होते हुए बिहार के सुपौल जिला में भारतीय सीमा में प्रवेश करेगा।

करीब 250 किलोमीटर लंबा होगा एक्सप्रेसवे

इसके बाद यह मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर और बांका जिलों से होते हुए झारखंड के देवघर जिले स्थित बैद्यनाथ धाम तक पहुंचेगा। माना जा रहा है करीब 250 किलोमीटर लंबे इस प्रस्तावित एक्सप्रेसवे से दोनों प्रमुख तीर्थस्थलों के बीच यात्रा समय 13-14 घंटे से घटकर लगभग 2-3 घंटे रह जायेगी। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए 8,260 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें इस हाई-स्पीड कॉरिडोर को भी प्रमुख योजना माना जा रहा है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Deoghar अन्य..
