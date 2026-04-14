पशुपति पारस की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती चाचा से मिलने पहुंचे भतीजे चिराग पासवान
रालोजपा चीफ पशुपति पारस को सांस में तकलीफ के बाद पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोजपा-आर के मुखिया उनके भतीजे चिराग पासवान ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। चाचा और भतीजे के बीच लंबी अदावत रही है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्होंने पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही यह खबर केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान को मिली, वह अपने चाचा पारस से मिलने अस्पताल पहुंच गए। चिराग ने उनका हालचाल जाना और स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि चाचा-भतीजा में विवाद के बाद लोजपा में टूट हुई थी, जिसके बाद पार्टी दो गुटों में बंट गई थी।
रालोजपा चीफ पशुपति कुमार पारस का पटना के कंकड़बाग स्थित साईं अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल में उनके कई समर्थक मिलने पहुंचे और हालचाल जान। इस बीच चिराग पासवान भी मंगलवार को पटना पहुंचे, तो उन्हें चाचा के बीमार होने की जानकारी मिली। इसके बाद चिराग ने भी अस्पताल पहुंचकर चाचा का हालचाल जाना।
चिराग ने पारस को बताया पिता समान
रिपोर्ट्स के अनुसार, चिराग ने पारस से मुलाकात करने के बाद कहा कि वह उनके पिता समान हैं। राजनीतिक मतभेद अलग हैं। मगर वह एक राजनेता की हैसियत से नहीं बल्कि एक बेटे के नाते उनसे मिलने आए।
रामविलास के निधन के बाद लोजपा में हुई थी टूट
बता दें कि लोजपा के संस्थापक रहे रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी विरासत को लेकर बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस में विवाद हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल वाली केंद्र सरकार में रामविलास के बाद पशुपति पारस लोजपा कोटे से मंत्री बन गए थे। उन्होंने पार्टी के 5 सांसदों का समर्थन हासिल कर लिया था और चिराग अलग-थलग पड़ गए थे। फिर चिराग ने एनडीए से नाता तोड़ दिया था।
चाचा-भतीजा में विवाद के बाद लोजपा में टूट हुई और दो अलग-अलग दल बनकर उभरे। चिराग पासवान के गुट वाली लोजपा (रामविलास) और पशुपति पारस के गुट वाली रालोजपा बनी। पारस 2024 तक केंद्र में मंत्री रहे। फिर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चिराग की एनडीए में वापसी हो गई, तो पारस को साइडलाइन कर दिया गया। पारस ने केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ दिया।
पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पशुपति पारस ने एनडीए से नाता तोड़ दिया। रालोजपा अकेले चुनावी मैदान में उतरी लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई।
चाचा-भतीजा में पिघल रही बर्फ
हालांकि, पिछले कुछ समय से चाचा और भतीजा के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) के बिहार चुनाव में 19 विधायक जीते, तब पारस ने उन्हें बधाई दी थी। इसके बाद खगड़िया में एक पारिवारिक कार्यक्रम में चिराग ने अपने चाचा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था।
पिछले दिनों नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की घोषणा के बाद जब बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें चल रही थीं। तब पशुपति पारस ने कहा था कि उनके भतीजे चिराग मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें खुशी होगी। उन्होंने पार्टी और परिवार को एक करने की बात भी कही थी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।