Bihar Chunav: पारू विधायक अशोक सिंह को भारी पड़ी बगावत; बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव के बीच भाजपा ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पारू विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक अशोक कुमार सिंह को पार्टी से छह वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। वे एनडीए के उम्मीदवार के विरुद्ध चुनाव मैदान में उतरे हैं। जिसे पार्टी विरोधी कार्य माना गया है। 

Sat, 1 Nov 2025 11:20 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव के बीच पारू के विधायक अशोक सिंह को भाजपा ने पार्टी से छह वर्षों के लिए निष्कासित किया है। पार्टी ने शनिवार को जारी आदेश में कहा है कि अशोक कुमार सिंह एनडीए के उम्मीदवार के विरुद्ध चुनाव मैदान में उतरे हैं, यह कार्य दल विरोधी है। इसी प्रकार पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री धर्मेंद्र कुमार को भी पार्टी ने छह वर्ष के लिए निष्कासित किया है।

बीजेपी बिहार की ओर जारी पत्र विधान सभा चुनाव-2025 में आप एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। आपका यह कार्य दल विरोधी है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है तथा पार्टी अनुशासन के विरुद्ध आपने यह कार्य किया है। अतः आपको प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार पार्टी से छह वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। पत्र की प्रतिलिपि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और संगठन विभागों को भेजी गई है।

दरअसल पारू विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे अशोक कुमार सिंह का टिकट इस बार पार्टी ने काट दिया था। एनडीए के सीट बंटवारे में पारू सीट उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो के खाते में गई है। मदन चौधरी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। जिसके बाद अशोक कुमार ने पारू सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है, और चुनावी मैदान में हैं।