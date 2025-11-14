Paroo Result LIVE: पारू चुनाव नतीजा; मदन चौधरी, शंकर यादव या अशोक कुमार सिंह में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Paroo Assembly Seat Result LIVE 2025: मुजफ्फरपुर जिले की पारू असेंबली सीट की काउंटिंग पर सबकी नजर है। यहां जीत हार का मुकाबला रालोमो के मदन चौधरी, राजद के शंकर यादव और 20 साल से बीजेपी विधायक बागी अशोक कुमार सिंह के बीच है। जन सुराज से रंजना कुमारी चुनाव लड़ रही हैं।

Paroo Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर जिले की पारू विधानसभा सीट की काउंटिंग आज है। यहां उपेंद्र कुशवाहा की राष्टीय लोक मोर्चा(रालोमो) के मदन चौधरी, राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के शंकर प्रसाद यादव और भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) के मौजूदा विधायक अशोक कुमार सिंह के बीच जीत हार की लड़ाई है। बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से मतगणना हो रही है। पारू में अशोक कुमार सिंह 2005 से लागतार जीत रहे हैं। उन्होंने अक्तूबर 2005 में राजद के मिथिलेश यादव को हराया था। मिथिलेश राय के भतीजा शंकर प्रसाद यादव उनकी खोई सीट हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 6 नवम्बर को पहले चरण में पारू में मतदान हुआ। कुल मिलाकर 72.78 प्रतिशत वोटिंग हुई।

पारू में मुकबला त्रिकोणिय होने की संभावना है। राजद से सीट छीनकर लगातार बीस सालों से जीत दिलाने वाले अशोक कुमार सिंह का टिकट कट गया क्योंकि एनडीए में पारू सीट रालोमो के खाते में चली गयी। उपेंद्र कुशवाहा ने मदन चौधरी खड़ा किया और चुनाव प्रचार भी किया। नाराज अशोक सिंह ने निर्दलीय नामांकन भर दिया। चुनाव प्रचार में जमकर मेहनत किया। मदन चौधरी ने 2020 में भी किस्मत आजमाया पर मात्र 72 सौ वोट मिले। 2020 में पारू में 60.24 मतदान हुआ। यह नक्सल प्रभावित इलाका रहा है।

2020 में अशोक सिंह को शंकर यादव ने निर्दलीय होने पर भी कड़ी टक्कर दी। उन्हें 62694 वोट मिले जो बिहार भर के निर्दलीय प्रत्याशियों में सर्वाधिक थे। उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार(कांग्रेस पार्टी) अनुनय सिन्हा को काफी पीछे छोड़ दिया जिनके लिए तेजस्वी यादव वोट मांगने आए थे। अनुनय सिन्हा स्वसंत्रता सेनानी महेश प्रसाद सिन्हा के नाती हैं। उनके पिता वीरेंद्र कुमार सिंह और मां उषा सिंह यहां की विधायक रहीं। स्वतंत्रता संग्राम में पारू आन्दोलन का केंद्र था। यहां थाने पर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ झंडा फहराया गया था जिसमें तीन लोग शहीद हुए थे।