पटना एयरपोर्ट पर वाहनों की पार्किंग अब पहले से महंगी हो गई है। एयरपोर्ट पर पार्किंग शुल्क में छह गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। सात सीटर से अधिक वाली एसयूवी, ऑटो और निजी कार को 20 की जगह 80 रुपये चुकाने होंगे।

पटना एयरपोर्ट पर अब वाहन पार्क करने पर आपको पहले से ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। पटना एयरपाेर्ट पर नया पार्किंग शुल्क बुधवार को लागू हो गया। शुल्क में छह गुना तक का इजाफा किया गया है। तीस मिनट के लिए बाइक-स्कूटी पर शुल्क पहले की तरह 10 रुपए ही लगेंगे। सात सीटर निजी कार, एसयूवी के लिए अब 20 की जगह 40 रुपये देने होंगे। सात सीटर से अधिक वाली एसयूवी, ऑटो और निजी कार को 20 की जगह 80 रुपये चुकाने होंगे। बस, कोच और ट्रक को 30 रुपये की जगह 200 रुपये देने होंगे।

30 मिनट से दाे घंटे तक के शुल्क में भारी इजाफा किया गया है। इसमें बाइक के लिए 15 रुपये ही देने होंगे। कार और एसयूवी सात सीटर के लिए अब 55 की जगह 65 रुपये देने होंगे। वहीं, ऑटो, मिनी बस, और सात सीट से अधिक वाले एसयूवी को 60 रुपये की जगह 80 रुपये शुल्क देने होंगे। वहीं, काेच, बस, ट्रक के लिए यह दर 70 की जगह 300 रुपये होगी। गेट के इंट्री से लेकर एग्जिट तक पिक एंड ड्राॅप के लिए 9 मिनट कर दिया गया है। ओला या उबर आदि से एरावइल या डिपार्चर तक जाने का चार्ज 55 रुपए देने हाेंगे। इसमें जीएसटी भी शामिल है। नया रेट पांच साल के बाद लागू किया गया है।

नेहरू पथ का चौड़ीकरण शुरू डिवाइडर हटाए, यू-टर्न भी बंद इधर पटना में मेट्रो निर्माण कार्य के कारण नेहरू पथ के चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। बुधवार को चिड़ियाखाना के गेट नंबर-1 के पास से डिवाइडर हटाए गए। यू-टर्न भी बंद किए गए। कई सरकारी भवनों की चहारदीवारी भी टूटेगी। इसके लिए मापी शुरू हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक, आयकर गोलंबर से जू तक व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगेगी। इस पर निजी, सरकारी और इमरजेंसी वाहन ही चलेंगे। चिड़ियाखाना के गेट नंबर -1 के पास से विकास भवन तक चौड़ाई बढ़ाई जाएगी क्योंकि वाहनों का दबाव अधिक हो गया है। चिड़ियाखाना और विकास भवन के पास मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है।

इससे सड़क की चौड़ाई 10 फीट तक कम हो गई है। इसीलिए दोनों जगहों पर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए डिवाइडर, यूटर्न और सरकारी आवासों की बाउंड्री को तोड़ने का निर्णय लिया गया है। पथ निर्माण विभाग की टीम ने चिड़ियाखाना के पास मंगलवार को नेहरू पथ की मापी भी की थी। उसी के आधार पर बुधवार को डिवाइडर हटाए गए और यूटर्न बंद किए गए। इससे सड़क पांच फीट चौड़ी हो जाएगी। विकास भवन और विश्वेश्वरैया भवन के पास चहारदीवारी टूटेगी। इससे यहां सात फीट तक सड़क चौड़ी हो जाएगी। ट्रैफिक एसपी सागर कुमार ने बताया कि नेहरू पथ के चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। एक सप्ताह के अंदर इसे पूरा कर लिया जाएगा।

15 तक पूरा हो सकता है चौड़ीकरण का काम नेहरू पथ पर सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 15 अगस्त तक चौड़ीकरण का काम पूरा हो जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग और परिवहन विभाग की सहमति के बाद वाहनों के परिचालन को लेकर नई व्यवस्था लागू होगी। पटना यातायात पुलिस तीनों विभागों को पत्र भेज चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि अगले 15 अगस्त के बाद नई व्यवस्था के अनुसार नेहरू पथ पर वाहनों का परिचालन शुरू किया जा सकता है।