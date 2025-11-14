Parihar Result LIVE: परिहार चुनाव नतीजा; गायत्री देवी, स्मिता पूर्वे या रितु जायसवाल, किसकी जीत होगी?
संक्षेप: Parihar Assembly Seat Result LIVE 2025: सीतामढ़ी जिले की परिहार विधानसभा सीट पर तीन देवियों में हार जीत की लड़ाई है। भाजपा की गायत्री देवी, राजद की स्मिता पूर्वे और निर्दलीए रितु जायसवाल के बीच मुकाबला है। मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी।
Parihar Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी जिले की परिहार विधानसभा सीट की काउंटिंग पर सबकी नजरें टिकी हैं। डुमरा इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर आज 8 बजे से गिनती शुरू होगी। कुल 9 कैंडिडेट मैदान में हैं पर हार और जीत का मुकाबला बीजेपी की गायत्री देवी, राजद की स्मिता पूर्वे और निर्दलीय रितु जायसवाल के बीच है। जन सुराज पार्टी से अवधेश कुशवाहा लड़ रहे हैं। 11 नवम्बर को दूसरे चरण में रीगा में मतदान हुआ। वोटर टर्न आउट लगभग 67 प्रतिशत रहा। परिहार में बीजेपी ने गायत्री देवी को फिर से मौका दिया है। 2020 में उन्होंने रितु जायसवाल को हराया था। तब रितु राजद महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थीं।
7:40 AM- Parihar Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना केंद्र पर भीड़ जुटना शुरू हो गया है। मतगणना कर्मी काउंटिंग सेंटर में प्रवेश कर गए हैं। राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता भी जुटने लगे हैं। मीडिया कर्मी सटीक रिपोर्टिंग के लिए तत्पर हैं।
परिहार में 2025 का चुनाव काफी चर्चा में है जहां तीन देवियों के बीच लड़ाई है। एनडीए से बीजेपी की गायत्री देवी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है तो महागठबंधन से राजद की स्मिता पूर्वे अपने ससुर रामचंद्र पूर्व की विरासत बचाने की लड़ाई रह रही हैं । इस बीच राजद की बागी रितु जायसवाल ने निर्दलीय ताल ठोक दिया है । परिहार पहले सोनबरसा विधानसभा का हिस्सा था जहां से विधायक रहे राजद के कद्दावर डॉक्टर रामचंद्र मंत्री बने।
परिसीमन 2008 के बाद गठित परिहार सीट पर बीजेपी का कब्जा है। पहले रामनरेश यादव यहां के विधायक बने। 2015 में उनकी पत्नी गायत्री देवी ने जीत दर्ज किया। 2020 में उन्होंने आरजेडी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल को पराजित किया। इस बार राजद ने रितु का टिकट काट कर रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को दे दिया तो रितु निर्दलीय मैदान में आ गईं। उन्होंने राजद और तेजस्वी पर कई आरोप लगाए। परिहार पूर्णिया बनेगा नारे के साथ पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि रितु जायसवाल और स्मिता पूर्वे का सामाजिक समीकरण एक ही है।
मतगणना की स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलट की गिनती पहले होगी। पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद, चाहे उसकी गिनती पूरी हो या ना हो, ईवीएम के वोट की गिनती शुरू हो जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल पर ईवीएम खोले जाएंगे यानी एक राउंड में 14 मशीन गिने जाएंगे। चुनाव आयोग ने पहले भी साफ किया है कि मतगणना का पहला रुझान सुबह 8.30 बजे के बाद ही आ सकता है। इसलिए टीवी चैनलों पर सुबह 8.10 बजे से एनडीए या महागठबंधन के आगे-पीछे के नंबर देखकर उत्साहित या उदास होने की जरूरत नहीं है। आप भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।