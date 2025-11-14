Parbatta Result LIVE: परबत्ता चुनाव नतीजा; संजीव कुमार या बाबूलाल शौर्य, कौन जीतेगा?

संक्षेप: Parbatta Assembly Seat Result LIVE 2025: खगड़िया जिले की परबत्ता विधानसभा सीट पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इस सीट पर आरजेडी के डॉ. संजीव कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के बाबूलाल शौर्य के बीच सीधा मुकाबला है। शुरुआती रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।

Parbatta Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खगड़िया जिले के परबत्ता सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। यहां आरजेडी के डॉ. संजीव कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) बाबूलाल शौर्य के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 में जेडीयू को जीत दिलाने वाले डॉ. संजीव कुमार इस बार जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। तब उन्हें सिर्फ 951 वोटों के अंतर से जीत मिली थी। उनसे ये सीट छीनने के लिए ही एनडीए गठबंधन ने लोजपा (आरवी) से बाबूलाल शौर्य को मैदान में उतारा है।

बिहार की परबत्ता सीट साल 1951 में अस्तित्व में आई और 1952 में यहां पहली बार चुनाव हुआ। तब सोशलिस्ट पार्टी के त्रिवेणी सिंह जीतकर विधायक बने। इसके बाद 1985 तक यह सीट कांग्रेस के पास रही है। लेकिन 1990 से लेकर 2020 तक जदयू और राजद के कब्जे में रही। 1952 से लेकर 2020 तक हुए चुनाव में सबसे अधिक बार कांग्रेस 7 बार जीती है। इसके बाद 5 बार जदयू और 2 बार राजद को जीत मिली है। सम्राट चौधरी 2000 और 2010 में इसी सीट से राजद के टिकट पर विधायक बने थे। लेकिन बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम बने।