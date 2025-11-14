Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsParbatta Assembly Seat Result 2025 who will Babulal Shorya LJP RV Sanjeev Kumar RJD election counting
Parbatta Result LIVE: परबत्ता चुनाव नतीजा; संजीव कुमार या बाबूलाल शौर्य, कौन जीतेगा?

संक्षेप: Parbatta Assembly Seat Result LIVE 2025: खगड़िया जिले की परबत्ता विधानसभा सीट पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इस सीट पर आरजेडी के डॉ. संजीव कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के बाबूलाल शौर्य के बीच सीधा मुकाबला है। शुरुआती रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।

Fri, 14 Nov 2025 06:14 AMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, खगड़िया
Parbatta Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खगड़िया जिले के परबत्ता सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। यहां आरजेडी के डॉ. संजीव कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) बाबूलाल शौर्य के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 में जेडीयू को जीत दिलाने वाले डॉ. संजीव कुमार इस बार जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। तब उन्हें सिर्फ 951 वोटों के अंतर से जीत मिली थी। उनसे ये सीट छीनने के लिए ही एनडीए गठबंधन ने लोजपा (आरवी) से बाबूलाल शौर्य को मैदान में उतारा है।

बिहार की परबत्ता सीट साल 1951 में अस्तित्व में आई और 1952 में यहां पहली बार चुनाव हुआ। तब सोशलिस्ट पार्टी के त्रिवेणी सिंह जीतकर विधायक बने। इसके बाद 1985 तक यह सीट कांग्रेस के पास रही है। लेकिन 1990 से लेकर 2020 तक जदयू और राजद के कब्जे में रही। 1952 से लेकर 2020 तक हुए चुनाव में सबसे अधिक बार कांग्रेस 7 बार जीती है। इसके बाद 5 बार जदयू और 2 बार राजद को जीत मिली है। सम्राट चौधरी 2000 और 2010 में इसी सीट से राजद के टिकट पर विधायक बने थे। लेकिन बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम बने।

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, और इसके लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम से वोटों की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी, चाहे पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हुई हो या नहीं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबलों पर एक साथ ईवीएम खोली जाएंगी ताकि प्रक्रिया तेज़ी से पूरी हो सके। शुरुआती नतीजों के रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
