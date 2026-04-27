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पटना के पारस अस्पताल में किशोर की मौत के बाद बवाल, क्रिकेट बैट से हमले में फूटा था सिर

Apr 27, 2026 07:25 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
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पटना के पारस अस्पताल में एक किशोर की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजन ने बवाल काट दिया। गुस्साए परिजन ने अस्पातल में तोड़फोड़ कर दी और पुलिस पर भी हमला किया। इससे अस्पताल में अफरातफरी मच गई।

बिहार की राजधानी के नामी निजी अस्पताल पारस हॉस्पिटल में सोमवार को भारी बवाल मच गया। अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत के बाद परिजन ने तोड़फोड़ कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। परिजन डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। लगभग 1 घंटे तक पारस अस्पताल में अफरा-तफरी मची रही। जिस किशोर की इलाज के दौरान की मौत हुई, वह फुलवारीशरीफ का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि क्रिकेट बैट से उसका सिर फोड़ दिया गया था।

हंगामे के बाद सोमवार शाम को पारस अस्पताल के बाहर भारी जमा हो गई, इससे जाम भी लग गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, किशार का रविवार को क्रिकेट खेलते समय झगड़ा हुआ था। परिजन का आरोप है कि एक रिटायर दारोगा के बेटे ने क्रिकेट के बैट से उस पर हमला कर दिया था। हमले में उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी। उसे इलाज के लिए पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई।

किशोर की मौत के बाद परिजन भड़क गए और शव को अस्पताल में ही रखकर प्रदरशन करने लगे। परिजन का आरोप है कि चिकित्सकों ने उपचार के दौरान लापरवाही बरती जिससे विशाल की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में रखे गमले और अन्य सामान तोड़ दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो लोग पुलिसकर्मी को भी पीटने के लिए दौड़े।

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परिजन अस्पताल प्रशासन पर किडनी निकालने का भी आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जब उन्होंने शव से चादर हटाया तो पेट पर चीरा लगा हुआ पाया। हालांकि, इस संबंध में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है। खबर लिखे जाने तक पारस अस्पताल में हंगामा जारी रहा। मामले पर विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।

(हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट के आधार पर)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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