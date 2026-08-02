दिल्ली में पप्पू यादव की पीसी में मारपीट, दो लड़कों की धुनाई, सांसद बोले- चाकू लेकर मारने आए थे
पप्पू यादव के दिल्ली आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मारपीट हो गई। दो युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
Pappu Yadav PC Marpit: पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की प्रेस वार्ता के दौरान मारपीट हो गई। उनके समर्थकों ने दो युवकों की धुनाई कर दी। एक युवक की गर्दन पप्पू यादव ने अपने बाजू में जकड़ लिया। सांसद ने आरोप लगाया कि चाकू लेकर हत्या करने आए थे। सांसद के आवास पर मीडियाकर्मियों से वार्ता के दौरान यह घटना घटी। दोनों युवकों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मामला संसद परिसर में पप्पू यादव के उस वीडियो से जुड़ा है जिसमें वे संत के वेष में राहुल गांधी और अन्य सांसदों के साथ आयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर नाटकीय अंदाज में तंज कसा था।
दरअसल, रविवार को मीडिया के लोग पप्पू यादव से विभिन्न मुद्दों पर बयान लेने पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जब वे पत्रकारों से बात कर रहे थे तभी दो युवक भीड़ के बीच से निकले और संसद परिसर वाले नाटक को लेकर सवाल करने लगे। आरोप लगाया कि सांसद ने सनातन धर्म और संत समाज का अपमान क्यों किया। इस पर पप्पू समर्थक भड़क गए। एक युवक की समर्थकों ने पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के दौरान अफरातफरी मच गई। दूसरा युवक वहां से भागने लगा तो कार्यकर्ताओं ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पप्पू यादव खुद एक युवक की गरदन अपने बाजू में जकड़े हुए दिखे। पुलिस को बुलाकर दोनों को उनके हवाले कर दिया गया। कहा जा रहा है कि युवक ने सांसद पर चप्पल फेंकने की कोशिश की।
माहौल शांत होने के बाद पप्पू यादव ने पत्रकारों से कहा कि उनकी हत्या की साजिश रची गयी थी। ये लड़के चाकू लेकर उन्हें मारने आए थे। कार्यकर्ताओं की मुस्तैदी से उनकी जान बच गई। उनके आवास में घुसकर उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें