दिल्ली में पप्पू यादव की पीसी में मारपीट, दो लड़कों की धुनाई, सांसद बोले- चाकू लेकर मारने आए थे

पप्पू यादव के दिल्ली आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मारपीट हो गई। दो युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।

Pappu Yadav PC Marpit: पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की प्रेस वार्ता के दौरान मारपीट हो गई। उनके समर्थकों ने दो युवकों की धुनाई कर दी। एक युवक की गर्दन पप्पू यादव ने अपने बाजू में जकड़ लिया। सांसद ने आरोप लगाया कि चाकू लेकर हत्या करने आए थे। सांसद के आवास पर मीडियाकर्मियों से वार्ता के दौरान यह घटना घटी। दोनों युवकों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मामला संसद परिसर में पप्पू यादव के उस वीडियो से जुड़ा है जिसमें वे संत के वेष में राहुल गांधी और अन्य सांसदों के साथ आयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर नाटकीय अंदाज में तंज कसा था।

दरअसल, रविवार को मीडिया के लोग पप्पू यादव से विभिन्न मुद्दों पर बयान लेने पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जब वे पत्रकारों से बात कर रहे थे तभी दो युवक भीड़ के बीच से निकले और संसद परिसर वाले नाटक को लेकर सवाल करने लगे। आरोप लगाया कि सांसद ने सनातन धर्म और संत समाज का अपमान क्यों किया। इस पर पप्पू समर्थक भड़क गए। एक युवक की समर्थकों ने पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के दौरान अफरातफरी मच गई। दूसरा युवक वहां से भागने लगा तो कार्यकर्ताओं ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पप्पू यादव खुद एक युवक की गरदन अपने बाजू में जकड़े हुए दिखे। पुलिस को बुलाकर दोनों को उनके हवाले कर दिया गया। कहा जा रहा है कि युवक ने सांसद पर चप्पल फेंकने की कोशिश की।