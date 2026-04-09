मक्का, मखाना के लिए सड़क पर उतरेंगे पप्पू यादव, क्या है पूर्णिया सांसद का 13 से 18 अप्रैल का प्लान?

पप्पू यादव ने कहा है कि मक्का और मखाना के सवाल पर धरना प्रदर्शन किया जायेगा। 13 से 18 अप्रैल तक गुलाबबाग में धरना होगा।

Pappu Yadav News: पूर्णिया के निर्दलीय सांसद सह कांग्रेस नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा है कि मक्का और मखाना के सवाल पर धरना प्रदर्शन किया जायेगा। 13 से 18 अप्रैल तक गुलाबबाग में धरना होगा। इसके उपरांत बिहार में बेटियों की सुरक्षा के सवाल पर धरना का कार्यक्रम चलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार बेटियों की सुरक्षा खतरे में हैं। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा पर राहुल गांधी के लिए की गई टिप्पणी के लिए हमला किया है।

दरअसल पूर्णिया समेत पूरा सीमांचल क्षेत्र मक्के की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मक्का वहां कि किसानों की रीढ़ है। इलाके में मखाने की भी अच्छी खेती होती है। लेकिन ईरान-इजराइल वार और सरकार की नीतियों के कारण इन दोनों फससों की कीमत पर बुरा असर पड़ा है। मक्का से इथनॉल बनता है। इथेनॉल की खरीद को लेकर सरकार की पॉलिसी बदल गई है। इस वजह से मक्के की कीमत में गिरावट है। मखाना का निर्यात प्रभावित होने से इसकी कीमत भी गिरी है। ऐसे में किसानों के सामने नया संकट आ गया है।

पप्पू यादव ने कहा कि हर दिन बेटी के साथ एक न एक घटना घट रही है। छपरा में बेटी के साथ नृशंस घटना, दलित की बेटी की गोली मारकर हत्या, हॉस्टल में बेटी के साथ घटना घट रही है। इसलिए बेटियों को बलि अब नहीं चढ़ने देंगे। उन्होंने कहा कि इसे लेकर 18 अप्रैल के बाद बिहार में धरना का कार्यक्रम चलेगा। सांसद पप्पू यादव अर्जुन भवन स्थित पार्टी की ओर से वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन सह सम्मान समारोह के बाद मीडिया को सम्बोधित कर रहे थे।