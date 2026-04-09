मक्का, मखाना के लिए सड़क पर उतरेंगे पप्पू यादव, क्या है पूर्णिया सांसद का 13 से 18 अप्रैल का प्लान?
पप्पू यादव ने कहा है कि मक्का और मखाना के सवाल पर धरना प्रदर्शन किया जायेगा। 13 से 18 अप्रैल तक गुलाबबाग में धरना होगा।
Pappu Yadav News: पूर्णिया के निर्दलीय सांसद सह कांग्रेस नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा है कि मक्का और मखाना के सवाल पर धरना प्रदर्शन किया जायेगा। 13 से 18 अप्रैल तक गुलाबबाग में धरना होगा। इसके उपरांत बिहार में बेटियों की सुरक्षा के सवाल पर धरना का कार्यक्रम चलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार बेटियों की सुरक्षा खतरे में हैं। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा पर राहुल गांधी के लिए की गई टिप्पणी के लिए हमला किया है।
दरअसल पूर्णिया समेत पूरा सीमांचल क्षेत्र मक्के की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मक्का वहां कि किसानों की रीढ़ है। इलाके में मखाने की भी अच्छी खेती होती है। लेकिन ईरान-इजराइल वार और सरकार की नीतियों के कारण इन दोनों फससों की कीमत पर बुरा असर पड़ा है। मक्का से इथनॉल बनता है। इथेनॉल की खरीद को लेकर सरकार की पॉलिसी बदल गई है। इस वजह से मक्के की कीमत में गिरावट है। मखाना का निर्यात प्रभावित होने से इसकी कीमत भी गिरी है। ऐसे में किसानों के सामने नया संकट आ गया है।
पप्पू यादव ने कहा कि हर दिन बेटी के साथ एक न एक घटना घट रही है। छपरा में बेटी के साथ नृशंस घटना, दलित की बेटी की गोली मारकर हत्या, हॉस्टल में बेटी के साथ घटना घट रही है। इसलिए बेटियों को बलि अब नहीं चढ़ने देंगे। उन्होंने कहा कि इसे लेकर 18 अप्रैल के बाद बिहार में धरना का कार्यक्रम चलेगा। सांसद पप्पू यादव अर्जुन भवन स्थित पार्टी की ओर से वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन सह सम्मान समारोह के बाद मीडिया को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि पप्पू यादव का संघर्ष लगातार चलेगा। कोसी-सीमांचल में होने वाले पंचायत चुनाव में सभी की एक जुटता और एक निर्णय से चुनाव लड़ेंगे। इस चुनाव में एक विचारधारा वाले लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में पूरी दमखम के साथ पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने असाम के मुख्यमंत्री की ओर से काग्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर की गई टिप्पणी पर भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस अवसर पर पार्टी की ओर से मो. इसराइल, इरफान आलम, कटिहार से आए भोला चौरसिया, संजय सिंह, जियाउल हक, संजय मिश्रा, कांग्रेस के अध्यक्ष अफरोज आलम, अली खान समेत कई मंचासीन सदस्यों ने भी अपने सम्बोधन में पप्पू यादव के कार्य का बखान करते हुए हर स्थिति में पार्टी की ओर से किए जाने वाले कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग की बात कही।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें