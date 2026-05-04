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Video: बंगाल चुनाव के नतीजों पर पप्पू यादव का वीडियो वायरल, लोगों ने पूछा- अब क्या करेंगे पूर्णिया MP

May 04, 2026 03:03 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पप्पू यादव का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पूर्णिया सांसद बंगाल में दीदी की जीत का दावा ठोक रहे हैं। यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी जीत गई तो वे संघर्ष करना छोड़ देंगे।

Video: बंगाल चुनाव के नतीजों पर पप्पू यादव का वीडियो वायरल, लोगों ने पूछा- अब क्या करेंगे पूर्णिया MP

Pappu yadav: वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है। राज्य में कमल खिल गया है तो दूसरी ओर दीदी ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई हैं। भाजपा को 180 से अधिक सीटों पर बढ़त बना ली है वहीं, टीएमसी सौ से नीचे सिमट गई है। लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस का बुरा हाल है। इस बीच पप्पू यादव का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पूर्णिया सांसद बंगाल में दीदी की जीत का दावा ठोक रहे हैं। यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी जीत गई तो वे संघर्ष करना छोड़ देंगे। अब लोग पूछ रहे हैं कि पप्पू यादव अब क्या करेंगे। अपनी बात पर कायम रहेंगे या पलट जाएंगे। लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की सत्यतता की पुष्टि नहीं करता।

इस वीडियो में पप्पू यादव कहते दिख रहे हैं कि बंगाल में दीदी के अलावे कोई नहीं जीतेगा। अगर दीदी चुनाव नहीं जीती और बीजीपी जीत गई तो पप्पू यादव सेवा करना, संघर्ष करना, मदद करना बंद कर देगा। एक अन्य वीडियो में पप्पू यादव के वीडियो के साथ मनोज तिवारी का गाना मिक्स करके मीम्स बनाकर वायरल किया जा रहा है।

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पप्पू यादव के एक्स हैंडल पर 30 अप्रैल को एक पोस्ट किया गया था जो अभी भी मौजूद है। उसमें कहा गया है कि अगर बंगाल में बीजेपी जीत जाती है तो हम सेवा, मदद और इंसाफ़ के लिए संघर्ष छोड़ देंगे! वैसे मुझे पूरा भरोसा है है बंगाल बीजेपी का पूरी तरह सफाया कर दिया है।

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पप्पू यादव के इस कथित बयान पर पर लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। लोग पूछ रहे हैं कि बाघ करेजा वाले पप्पू यादव अपने बयान पर कायम रहेंगे या पलट जाएंगे। पप्पू यादव की 30 अप्रैल वाली पोस्ट पर यूजर राहुल गांधी का ममता बनर्जी पर दिया गया बयान भी शेयर कर रहे हैं।

इधर बंगाल में जीत पर बीजेपी खेमे में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। कोलकाता से दिल्ली तक ढोल नगारे बज रहे हैं। दिल्ली में बंगाल के पकवान बनाए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में शाम में पहुंचेगे। इससे पहले कार्यकर्ता जलेबी और रसगुल्ला का मजा ले रहे हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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