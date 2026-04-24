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'नेताओं के कमरे में महिलाओं...' बयान पर फंस रहे पप्पू यादव, जेडीयू नेत्री ने की थाने में शिकायत

Apr 24, 2026 06:49 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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सांसद पप्पू यादव के बयान पर सियासी हंगामा मचने के बाद अब जदयू की नेत्री ने थाने में शिकायत कर दी है। पप्पू यादव ने कहा था कि नेताओं के कमरे में गए बगैर 90 प्रतिशत महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती हैं। 

'नेताओं के कमरे में महिलाओं...' बयान पर फंस रहे पप्पू यादव, जेडीयू नेत्री ने की थाने में शिकायत

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव महिलाओं को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की एक नेत्री ने पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पटना पुलिस को आवेदन दिया है। इसमें सांसद पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। सांसद ने पिछले दिनों कहा था कि नेताओं के कमरे में गए बगैर 90 प्रतिशत महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती हैं। इस बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है और एनडीए की ओर से उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की जा रही है।

जदयू नेत्री ने अपने आवेदन में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सिटी एसपी का कहना है कि आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी।

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महिला आयोग भेज चुका है नोटिस

सांसद पप्पू यादव के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए बिहार राज्य महिला आयोग भी उन्हें नोटिस भेज चुका है। 21 अप्रैल को भेजे गए नोटिस में आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने सांसद से उनके बयान पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। सांसद से तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया और पूछा गया कि क्यों ना उनकी सांसदी रद्द करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से सिफारिश की जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पप्पू यादव के बयान की निंदा की थी।

दूसरी ओर, सांसद पप्पू यादव अपने बयान पर अडिग हैं। विवाद होने के बाद उन्होंने अपने बयान के बचाव में कहा कि वह सिर्फ इस बात को बताने की कोशिश कर रहे थे कि कई महिलाएं अपने मार्गदर्शकों द्वारा शोषण का शिकार होती हैं।

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पप्पू यादव ने क्या कहा था?

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पिछले दिनों कहा था कि नेताओं के कमरे में गए बगैर 90 प्रतिशत महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती हैं। भारत को नोचने की एक गलत संस्कृति बन गई है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, घर सब जगह महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। उनका इस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद भाजपा, जदयू समेत अन्य सत्ताधारी दलों की नेत्रियों ने सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

पप्पू यादव महिलाओं के साथ यौन शोषण का मुद्दा कई बार उठा चुके हैं। पिछले संसद सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने सदन में दावा किया था कि महिलाओं के साथ यौन शोषण करने में राजनेता सबसे पहले नंबर पर हैं। इसके बाद बाबाओं और अफसरों का नंबर आता है। उन्होंने यह भी कहा था कि गूगल पर सबसे ज्यादा पोर्न नेता ही देखते हैं।

(पटना से हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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