Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPappu Yadav Told What talk between him and PM Modi He Said I Love You and Reply I Love You Too

पीएम मोदी से स्टेज पर क्या बात हुई, पप्पू यादव बोले- उन्होंने Love You कहा, मैंने Love You Too

संक्षेप: पप्पू यादव से पूछा गया कि पीएम मोदी से स्टेज पर क्या बात हुई तो उन्होंने जवाब दिया कि हां मेरी पीएम मोदी से बात हुई थी। उन्होंने पूछा कि कैसे हैं पप्पू, मैंने कहा कि हम ठीक हैं। उन्होंने मुझे कहा आई लव यू, मैंने कहा कि आई लव यू टू।

Thu, 16 Oct 2025 09:01 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on
पीएम मोदी से स्टेज पर क्या बात हुई, पप्पू यादव बोले- उन्होंने Love You कहा, मैंने Love You Too

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो फेज में वोटिंग होने वाली है, जिसके बाद नतीजों का ऐलान 14 नवंबर को होगा। एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी चुनाव के दौरान काफी चर्चा में हैं। पिछले दिनों उनका पीएम मोदी से बात करते हुए एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद सवाल उठ रहे थे कि आखिर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई।

'आजतक' से बातचीत के दौरान पप्पू यादव से पूछा गया कि पीएम मोदी से स्टेज पर बातचीत हुई थी तो क्या बात हुई। इस पर उन्होंने जवाब दिया, ''हां, मेरी मोदी जी से बात हुई थी। उन्होंने पूछा कि कैसे हैं पप्पू, मैंने कहा कि हम ठीक हैं। उन्होंने मुझे कहा आई लव यू, मैंने कहा कि आई लव यू टू।'' पप्पू यादव के इतना कहने के बाद कार्यक्रम में मौजूद मेहमान तेजी से हंसने लगे।

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद ने आगे कहा कि हमारे यहां पीएम मोदी गए थे, हम वहां से सांसद हैं, तो क्या उन्हें नाराज छोड़ देते। वहां एयरपोर्ट हम लेकर आए, वंदे भारत चलाए। मैंने कहा था कि अगर छह महीने में ट्रेन नहीं चलाऊंगा तो लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा और मैंने चलाकर दिखा दिया।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

उन्होंने सवाल पूछा कि बिहार में 11 सालों में पीएम मोदी ने क्यों घुसपैठियों को नहीं निकाला। क्या नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी ने मना कर दिया काम करने से? 11 सालों में 400 भी घुसपैठिए नहीं निकाल पाए। आप कहते हैं कि एसआईआर इसलिए करवाए, क्योंकि दोहरे नाम थे। हरियाणा में एक आदमी का सात जगह नाम है और सातों जगह वोट पड़ा। लगभग 11 हजार वोट एक ही जगह। वह बम अभी फूटने वाला है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Pappu Yadav PM Modi
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।