पुलिस मुख्यालय में रावण-कंश,अशोक चौधरी नाटकबाज;सम्राट, लालू, तेजस्वी पर भी पप्पू यादव बोले
पप्पू यादव ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिहार पुलिस को रावण और कंश बताया है तो सम्राट सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को नाटकबाज बताया।
Paappu Yadav Bayan: कांग्रेस नेता और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिहार पुलिस को रावण और कंश बताया है तो सम्राट सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को नाटकबाज बताया। उन्होंने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राजू सिंह सब पर बात की। भरत तिवारी की मौत की जांच सीबीआई से करवाने मांग दुहराई।
रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अशोक चौधरी नाटक कर रहे हैं। बीस साल से उन लोगों की ही सरकार है। रविवार को अशोक चौधरी पुलिस एनकाउंटर में मारे गये भरत तिवारी के घर गए थे। उन्होंने भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवार और मां से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को न्याय का भरोसा दिया और मीडिया के साथ बात करते हुए एनकाउंटर की कार्रवाई को गलत बताया। पप्पू यादव ने कहा कि ये लोग अब जा रहे हैं नाटक करने के लिए।कहा कि बिहार पुलिस सही तरीके से जांच नहीं करेगी। मामले की सीबीआई से जांच कराना बहुत जरुरी है। सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी।
पप्पू यादव ने चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि दोनों जैसा बयान दे रहे हैं उन्हें संतुष्ट करने के लिए भी सीबीआई जांच कराया जाना चाहिए। लेकिन, जिस पुलिस पर भरत तिवारी की हत्या कर देने का आरोप लगाया जा रहा है उसी को छानबीन का जिम्मा दिया जा रहा है। ऐसे में कभी सही रिपोर्ट नहीं आ सकती।
राजद के स्थापना दिवस पर भी पप्पू यादव ने कटाक्ष किया। कहा कि जब अपने ही समाज की रक्षा नहीं कर सकते तो स्थापना दिवस मनाने का क्या मतलब। तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर भी वार किया। कहा कि लोगों ने लालू यादव के संदेश को छोड़ दिया है। इस बीच पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा की वकालत की। कहा कि उन्हें सुरक्षा देना आवश्यक है।
बीजेपी विधायक राजू सिंह को सजा के मुद्दे पर कहा कि उनकी अपील पर न्यायालय ने विचार किया तब उन्हें कम सजा मिली। लेकिन, राजू सिंह ने गोली नहीं चलाई होगी।
बिहार में भरत तिवारी कांड सियासत का बड़ा विषय बना हुआ है। 17 जून को भोजपुर पुलिस ने भरत तिवारी को एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया था। लेकिन, कई विडीयो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई संदेश के घेरे में आ गए। पुलिस मुख्यालय की दखल पर पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। मामले में पटना हाईकोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच चल रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें