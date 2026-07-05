पुलिस मुख्यालय में रावण-कंश,अशोक चौधरी नाटकबाज;सम्राट, लालू, तेजस्वी पर भी पप्पू यादव बोले

पप्पू यादव ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिहार पुलिस को रावण और कंश बताया है तो सम्राट सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को नाटकबाज बताया।

Paappu Yadav Bayan: कांग्रेस नेता और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिहार पुलिस को रावण और कंश बताया है तो सम्राट सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को नाटकबाज बताया। उन्होंने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राजू सिंह सब पर बात की। भरत तिवारी की मौत की जांच सीबीआई से करवाने मांग दुहराई।

रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अशोक चौधरी नाटक कर रहे हैं। बीस साल से उन लोगों की ही सरकार है। रविवार को अशोक चौधरी पुलिस एनकाउंटर में मारे गये भरत तिवारी के घर गए थे। उन्होंने भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवार और मां से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को न्याय का भरोसा दिया और मीडिया के साथ बात करते हुए एनकाउंटर की कार्रवाई को गलत बताया। पप्पू यादव ने कहा कि ये लोग अब जा रहे हैं नाटक करने के लिए।कहा कि बिहार पुलिस सही तरीके से जांच नहीं करेगी। मामले की सीबीआई से जांच कराना बहुत जरुरी है। सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी।

पप्पू यादव ने चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि दोनों जैसा बयान दे रहे हैं उन्हें संतुष्ट करने के लिए भी सीबीआई जांच कराया जाना चाहिए। लेकिन, जिस पुलिस पर भरत तिवारी की हत्या कर देने का आरोप लगाया जा रहा है उसी को छानबीन का जिम्मा दिया जा रहा है। ऐसे में कभी सही रिपोर्ट नहीं आ सकती।

राजद के स्थापना दिवस पर भी पप्पू यादव ने कटाक्ष किया। कहा कि जब अपने ही समाज की रक्षा नहीं कर सकते तो स्थापना दिवस मनाने का क्या मतलब। तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर भी वार किया। कहा कि लोगों ने लालू यादव के संदेश को छोड़ दिया है। इस बीच पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा की वकालत की। कहा कि उन्हें सुरक्षा देना आवश्यक है।

बीजेपी विधायक राजू सिंह को सजा के मुद्दे पर कहा कि उनकी अपील पर न्यायालय ने विचार किया तब उन्हें कम सजा मिली। लेकिन, राजू सिंह ने गोली नहीं चलाई होगी।