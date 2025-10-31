Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsPappu Yadav targeted BJP in Mokama Dularchand murder case Surajbhan
कल सूरजभान की हत्या... मोकामा कांड पर क्या बोले पप्पू यादव; दुलारचंद मर्डर केस में BJP पर निशाना

संक्षेप: पप्पू यादव ने कहा कि यह भाजपा का नंगा नाच है। आतंक के बल पर पार्टी चुनाव जीतना और सरकार बनाना चाहती थी।

Fri, 31 Oct 2025 04:53 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Pappu Yadav: विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा में जन सुराज के समर्थक पूर्व बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या से पूरे बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है। चुनावी माहौल में दबंग की गोली मारकर हत्या को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि यह महाजंगल राज है। कल के दिन सूरभान को ही मरवा दीजिएगा। यह भाजपा का नंगा नाच है। आतंक के बल पर पार्टी चुनाव जीतना और सरकार बनाना चाहती थी। दुलारचंद यादव की हत्या में जदयू के मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दुलारचंद नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों के करीबी रहे। टाल क्षेत्र में उनका रुतबा चलता था।

शुक्रवार को पप्पू यादव दुलारचंद यादव के घर पहुंचे। उन्होंने घटना की जोरदार तरीके से निंदा की। मीडिया को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि यहां आतंक के खिलाफ कोई बोलता नहीं था। जो लोग बोले उन्हें मरवा दिया गया। कल के दिन सूरभाजन को कोई मरवा दे, लल्लू मुखिया को मरवा दे। पहले भी मरवाते रहे। यह तो महाजंगलराज है। प्रशासन आने वाले समय में विपक्ष के सारे उम्मीदवारों पर कुछ ना कुछ आफत पैदा कर दे।

पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा का नंगा नाच चल रहा है। डर का माहौल बनाकर और आतंक के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। लग ही नहीं रहा है कि यहां लोकतंत्र है। प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बता दें कि दुलारचंद यादव के साथ पप्पू यादव के पुराने और गहरे संबंध थे।

दुलारचंद हत्याकांड में मृतक के परिजनों के आरोप पर पूर्व विधायक अनंत सिंह समेत पांच पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। हालांकि, अनंत सिंह ने इसके लिए सूरजभान सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। पप्पू यादव जब पहुंचे तो गांव में अनंत सिंह के खिलाफ माहौल दिखा। उन्होंने भी अनंत सिंह को नाम लिए बगैर निशाने पर ले लिया। पूर्णिया सांसद ने हत्याकांड में संलिप्त लोगों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव के बीच हिंसा पर चिंता जताई है। कहा है कि 40 कार के साथ चुनाव प्रचार करने पहुंचे लोगों पर चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं करता। इस कांड के गुंडों को कौन बचा रहा है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
