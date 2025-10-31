कल सूरजभान की हत्या... मोकामा कांड पर क्या बोले पप्पू यादव; दुलारचंद मर्डर केस में BJP पर निशाना

संक्षेप: पप्पू यादव ने कहा कि यह भाजपा का नंगा नाच है। आतंक के बल पर पार्टी चुनाव जीतना और सरकार बनाना चाहती थी।

Pappu Yadav: विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा में जन सुराज के समर्थक पूर्व बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या से पूरे बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है। चुनावी माहौल में दबंग की गोली मारकर हत्या को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि यह महाजंगल राज है। कल के दिन सूरभान को ही मरवा दीजिएगा। यह भाजपा का नंगा नाच है। आतंक के बल पर पार्टी चुनाव जीतना और सरकार बनाना चाहती थी। दुलारचंद यादव की हत्या में जदयू के मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दुलारचंद नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों के करीबी रहे। टाल क्षेत्र में उनका रुतबा चलता था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुक्रवार को पप्पू यादव दुलारचंद यादव के घर पहुंचे। उन्होंने घटना की जोरदार तरीके से निंदा की। मीडिया को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि यहां आतंक के खिलाफ कोई बोलता नहीं था। जो लोग बोले उन्हें मरवा दिया गया। कल के दिन सूरभाजन को कोई मरवा दे, लल्लू मुखिया को मरवा दे। पहले भी मरवाते रहे। यह तो महाजंगलराज है। प्रशासन आने वाले समय में विपक्ष के सारे उम्मीदवारों पर कुछ ना कुछ आफत पैदा कर दे।

पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा का नंगा नाच चल रहा है। डर का माहौल बनाकर और आतंक के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। लग ही नहीं रहा है कि यहां लोकतंत्र है। प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बता दें कि दुलारचंद यादव के साथ पप्पू यादव के पुराने और गहरे संबंध थे।