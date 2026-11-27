आनंद मोहन के समर्थन में आए पप्पू यादव, बोले - ये कैसा कानून है, सब सत्ता का खेल है
आनंद मोहन के समर्थन में आए पप्पू यादव ने कहा कि सत्ता इतनी घिनौनी हो चुकी है। आंखमिचौली का खेल खेलते रहते हैं। सरकार हमेशा यूज एंड थ्रो करती है। आनंद मोहन का इरादा हत्या करने का नहीं था।
पूर्व सांसद आनंद मोहन को अब दोबारा जेल जाना होगा। चर्चित जी. कृष्णैया हत्याकांड में पूर्व सांसद को रिहा कर दिया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्या में दोषी पाए गए आनंद मोहन को सजा में छूट देकर समय से पहले जेल से रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कई प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव आनंद मोहन के समर्थन में उतर आए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि यह कैसा कानून है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि आनंद मोहन का इरादा हत्या करने का नहीं था।
पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘हमें तो समझ नहीं आता है कि यह आखिर कैसा लॉ है। पहले भी जेल मैनुअल में संशोधन होता रहा है। उनको (आनंद मोहन) 14 साल बीत गए। आदतन मर्डर भी नहीं था। इरादा कहीं से भी हत्या का नहीं था। भीड़ में एक घटना हुई जहां आनंद मोहन नहीं थे। पूरी दुनिया को पता है कि आनंद मोहन का इऱादा गलत नहीं था। 14 साल गुजर गए। वो सांसद रहे, एमएलए ‘रहे। अब प्रक्रिया पर ही सवाल उठा है तो बीजेपी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए था।’
पप्पू यादव ने आगे कहा कि सत्ता इतनी घिनौनी हो चुकी है। आंखमिचौली का खेल खेलते रहते हैं। सरकार हमेशा यूज एंड थ्रो करती है। जब जरूरत थी तो कई एमएलए, एमपी को लाए औऱ जब जरुरत खत्म हो गई तब अपने सुविधा के अनुसार उन्होंने लॉ को ही रिफाइन कर दिया या चुप हो गए। सब सत्ता का खेल है कि किसको फंसाना है और किसको निकालना है।’