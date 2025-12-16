पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन की IPL में एंट्री; केकेआर ने खरीदा, इतने लाख मिले

संक्षेप: पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को आईपीएल में एंट्री मिल गई है। अबूधाबी में हुए ऑक्शन में केकेआर ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। नीलामी सार्थक का बेस प्राइस 30 लाख रुपए रखा गया था। जिस पर केकेआर ने उन्हें खरीद लिया। दिल्ली की ओर से सार्थक रणजी खेलते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के ऑक्शन में पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को बड़ी सफलता मिली है। 16 दिसंबर को अबूधाबी के एतिहाद एरीना में आयोजित ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने सार्थक रंजन को अपनी टीम में शामिल किया। ऑक्शन में सार्थक रंजन का बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा गया था, जिस पर केकेआर ने उन्हें खरीद लिया। इसके साथ ही सार्थक का आईपीएल खेलने का सपना साकार हो गया। वे एक ओपनिंग बल्लेबाज हैं और घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की ओर से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। सार्थक रंजन ने हाल के वर्षों में अपने प्रदर्शन से क्रिकेट जगत का ध्यान आकर्षित किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने दिल्ली प्रीमियर लीग में कुल 9 मैचों में लगभग 448 रन बनाए थे। खासकर दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की ओर से खेलते हुए उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 58 गेंदों में शानदार शतक जड़कर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का परिचय दिया था। नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के लिए खेली गई इस दमदार पारी के बाद से ही सार्थक रंजन की क्रिकेट जगत में चर्चा तेज हो गई थी। क्रिकेट विशेषज्ञों और प्रशंसकों के बीच उन्हें लेकर उत्साह बढ़ने लगा था और तभी से उनके आईपीएल में चुने जाने की संभावनाएं जताई जा रही थीं। अपने निरंतर अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्होंने जमकर वाहवाही भी बटोरी।