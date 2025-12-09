पप्पू यादव बैठो, ज्यादा... SIR पर चर्चा के दौरान पूर्णिया सांसद पर भड़के निशिकांत दुबे?

संक्षेप: लोकसभा में चुनाव सुधार और SIR पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर भड़क गए। उन्होने कहा कि पप्पू यादव बैठ जाओ, ज्यादा…। दरअसल एक मुस्लिम वोटर का नाम लेने पर पूर्णिया सांसद ने आपत्ति जताई थी।

लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर भड़क गए। दरअसल SIR पर चर्चा के दौरान निशिकांत ने एक वाकया का जिक्र करते हुए कहा कि जब मुझे पार्टी ने बिहार के प्राणपुर का इंचार्ज बनाया था। तब खबर मिली कि 70 साल एक आदमी तजीमुल कहता है कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाना चाहता है। जिस पर चुनाव आयोग ने पूछा कि 18 साल जब वोटिंग का अधिकार हो गया है। तो आप 70 साल से क्या कर रहे थे। 2020, 2015, 2010, 2005 में वोटर नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि देश और बिहार का चुनाव बांग्लादेशी वोटर से चुनाव होगा।

इस दौरान जब निशिकांत ने आजमनगर के तजीमुल का जिक्र किया तो पप्पू यादव ने कोई प्रतिक्रिया दी। जिस पर निशिकांत भड़क गए। उन्होने कहा कि पप्पू यादव बैठो, आप बैठो, मैं नाम बता रहा हूं। 70 साल का तजीमुल है, तो 70 साल में वोटर बनना चाहता था। इससे पहले भाजपा सांसद ने कहा कि इस बात की उन्हें खुशी है क्योंकि उनके माता-पिता दिल्ली में रहते हैं और इसलिए बिहार में वोट देने का उन्हें अधिकार नहीं है। एसआईआर में उनका नाम कट गया।

उन्होने कहा कि मेरे मां-पिताजी गांव में नहीं थे। मेरे साथ दिल्ली में रहते हैं। मुझे खुशी है कि उनका नाम कटा क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं तो किसी कीमत पर बिहार में वोट देने के अधिकारी नहीं थे। एसआईआर के दौरान निशिकांत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अगर किसी को इतिहास के पन्नों को तोड़ना या मरोड़ना है तो उसको कांग्रेस से सीख लेनी चाहिए। आज कांग्रेस वक्ता (राहुल गांधी) ने बड़ा भाषण देते हुए कहा कि राजीव गांधी ने 1988 में इस देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा संसोधन किया। क्या संसोधन किया? 21 साल जो उम्र थी उसको 18 साल कर दिया। 1972 के ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट ने रेकमेंड किया कि 21 के बदले 18 साल होना चाहिए। आप उसको 16 साल बाद लागू कर पाए।