पप्पू यादव बेऊर जेल से PMCH शिफ्ट, गैलरी में पड़े रहे सांसद; डॉक्टर ने बताया हेल्थ रिपोर्ट
गिरफ्तार पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को बेऊर जेल से पीएमसीएच में शिफ्ट कर दिया गया है। समर्थकों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में उन्हें उचित व्यवहार नहीं मिला।
Pappu Yadav in PMCH: पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बेऊर जेल से पटना मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल(पीएमसीएम) में शिफ्ट कर दिया गया है। रात को जेल की आवश्य कार्रवाई पूरा किए जाने के बाद उन्हें पीएमसीएच लाया गया। आरोप है कि सरकारी अस्पताल में सांसद के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। करीब आधे घंटे तक उन्हें कमरा नहीं मिला। सांसद गैलरी में स्ट्रेचर पर पड़े रहे। इस बीच उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने उनके हेल्थ का अपडेट बताया है।
पप्पू यादव के निजी सचिव ने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद सांसद महोदय को बेऊर से वापस PMCH लाया गया जहां उन्हें वार्ड में शिफ्ट ना कर कोरिडोर में आधे घंटे से रखा गया। कोई सुध लेने वाला नहीं था। सुप्रीटेंडेंट फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। कंट्रोल रूम से जवाब नहीं मिल रहा था। कस्टडी में तैनात पुलिसकर्मी कह रहे थे कि अस्पताल प्रशासन से बात करिए। यहां उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। क्या एक सांसद के साथ इस तरह का सुलूक न्यायसंगत है?
उनका इलाज कर रहे डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि जेल से आने के बाद मेडिकल इमरजेंसी में उनकी जांच की गयी। ब्लड शुगर बढ़ा हुआ पाया गया। लेकिन अन्य रिडिंग्स नॉर्मल मिले हैं। लेकिन हालात को देखते हुए एहतियातन उन्हें भर्ती किया गया है। फिलहाल उन्हें पीएमसीएच के कैदी वार्ड में रखा गया है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट डॉ अरविंद सिन्हा ने बताया कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट में रखा गया है। समर्थकों की भीड़ जुटने से थोड़ी चुनौती है पर नियम और प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है। सुबह में जांच कराई गयी उसमें रिपोर्ट नॉर्मल मिला। ऑर्थो और कार्डियोलॉजी के डॉक्टरों से भी परामर्श लिया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख में काम कर रही है।
