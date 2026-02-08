पप्पू यादव बेऊर जेल से PMCH शिफ्ट, गैलरी में पड़े रहे सांसद; डॉक्टर ने बताया हेल्थ रिपोर्ट

संक्षेप: गिरफ्तार पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को बेऊर जेल से पीएमसीएच में शिफ्ट कर दिया गया है। समर्थकों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में उन्हें उचित व्यवहार नहीं मिला।

Pappu Yadav in PMCH: पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बेऊर जेल से पटना मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल(पीएमसीएम) में शिफ्ट कर दिया गया है। रात को जेल की आवश्य कार्रवाई पूरा किए जाने के बाद उन्हें पीएमसीएच लाया गया। आरोप है कि सरकारी अस्पताल में सांसद के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। करीब आधे घंटे तक उन्हें कमरा नहीं मिला। सांसद गैलरी में स्ट्रेचर पर पड़े रहे। इस बीच उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने उनके हेल्थ का अपडेट बताया है।

पप्पू यादव के निजी सचिव ने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद सांसद महोदय को बेऊर से वापस PMCH लाया गया जहां उन्हें वार्ड में शिफ्ट ना कर कोरिडोर में आधे घंटे से रखा गया। कोई सुध लेने वाला नहीं था। सुप्रीटेंडेंट फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। कंट्रोल रूम से जवाब नहीं मिल रहा था। कस्टडी में तैनात पुलिसकर्मी कह रहे थे कि अस्पताल प्रशासन से बात करिए। यहां उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। क्या एक सांसद के साथ इस तरह का सुलूक न्यायसंगत है?