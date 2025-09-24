बिहार चुनाव से पहले पप्पू यादव की सुरक्षा घटी, दिलीप जायसवाल को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा घटाकर वाई श्रेणी कर दी गई है। वहीं, बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की सिक्योरिटी बढ़ाकर वाई प्लस कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं की सुरक्षा में ये बदलाव हुए हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने दो नेताओं की सुरक्षा में बदलाव किया है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा घटा दी गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की सिक्योरिटी बढ़ गई है। पप्पू यादव को अभी वाई प्लस सिक्योरिटी मिली हुई थी, जिसे घटाकर वाई श्रेणी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं, जायसवाल की सुरक्षा बढ़ाकर वाई प्लस श्रेणी कर दिया गया है।

राज्य सुरक्षा समिति की अनुशंसा पर गृह विभाग ने इन दोनों नेताओं की सिक्योरिटी में बदलाव किया है। बताया जा रहा है कि बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की सुरक्षा आगामी बिहार चुनाव में खतरे को देखते हुए बढ़ाई गई है।

बता दें कि सांसद पप्पू यादव को बीते अगस्त महीने में ही पप्पू यादव को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली थी। उनके साथ बिहार के 4 अन्य नेताओं की भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। उनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अररिया से सांसद प्रदीप कुमार, बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और एमएलसी नीरज कुमार सिंह शामिल थे। गृह विभाग ने सम्राट को जेड प्लस, तेजस्वी को जेड, पप्पू, प्रदीप और ज्ञानेंद्र को वाई प्लस जबकि नीरज को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी थी।